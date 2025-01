1月15日より開催

「呪われし銃使いフルカネリ襲来支援フェス」

セガは、Android/iOS用マルチ・チェインシナリオRPG「チェインクロニクル 第4部 ―新世界の呼び声―(チェンクロ)」において、新SSRキャラクター「呪われし霧使い リィビーズ」(CV:遠藤綾)を仲間にできる「呪われし銃使いフルカネリ襲来支援フェス」を1月15日より開催した。

また、脅敵襲来イベントのプロローグクエストを同日より公開した。

脅敵襲来イベントで活躍する「リィビーズ」が登場!「呪われし銃使いフルカネリ襲来支援フェス」開催

開催期間:1月15日 11時 ~ 1月22日 10時59分

SSR「呪われし霧使い リィビーズ」は、発動と同時に対象キャラクターに特別な効果を与える「共鳴必殺」と「共鳴アビリティ」に加え、「リーダーアビリティ」と「エクストラアビリティ」を持つ。

また、同イベントで消費したAPに応じて入手できる脅敵呼び出しアイテム「霧使いの口づけ」の数や脅敵撃破時に獲得できる「撃破pt」を増加させる効果に加え、脅敵とのバトルおよび総攻撃バトルでHPが3倍と攻撃力が4倍に増加。パーティ全体の攻撃力が対象キャラクター1人につき30%アップする。

同フェスの30回、50回、60回、70回、80回のガチャボーナスで、今回登場するSSRキャラクターをもらえる。

「呪われし銃使いフルカネリ襲来支援フェス」のボーナス

・「呪われし霧使い リィビーズ」(ガチャ30回)

・「呪われし霧使い リィビーズ」(ガチャ50回)

・「呪われし霧使い リィビーズ」(ガチャ60回)

・「呪われし霧使い リィビーズ」(ガチャ70回)

・「呪われし霧使い リィビーズ」(ガチャ80回)

獲得できる新SSRキャラクター

・呪われし霧使い リィビーズ

SSR★★★★★

魔法使い(魔)

CV:遠藤綾

イラスト:鳴瀬うろこ

「呪われし霧使い リィビーズ」

数百年前に大海を荒らしまわっていた不死の大海賊「オズワルド」の側近。とある大魔導師に封印されたオズワルドをずっと探し続けていたが、ついに再会を果たした。強大なマナを用いて霧を作り出すことができ、その霧は銃弾すら防ぐという。

脅敵襲来イベントのプロローグクエストを開催

開催期間:1月15日 11時 ~ 1月22日 10時59分

期間中、脅敵襲来イベントのプロローグクエストを開催。「フルカネリ襲来」の本編へとつながるオリジナルストーリーを楽しめる。

【「フルカネリ襲来」プロローグクエストのあらすじ】

数百年前、大海を恐怖に陥れた不死の海賊オズワルド。

そしてその一味であるフルカネリ、リィビーズ。

今も勝手気ままな航海を続ける彼らが次に目を付けたのは、異世界への扉『クロスゲート』。

しかし、どちらが先にクロスゲートを手に入れるか、フルカネリとリィビーズの競争が始まってしまい、何故か義勇軍はリィビーズと共闘することに……

脅敵襲来イベント「フルカネリ襲来」開催

開催期間:1月16日 11時 ~ 1月22日 10時59分

期間中、通常の脅敵バトルや「総攻撃」に参加することでSSR「呪われし銃使い フルカネリ」を仲間にすることができる。

脅敵襲来イベント「フルカネリ襲来」

また、戦闘で獲得した「撃破pt」に応じて、SSR「呪われし銃使い フルカネリ」に加え、「魔神スフィア」や「プレミアムチケット」、「精霊石」といった各種アイテムをもらえる。

・呪われし銃使い フルカネリ

SSR★★★★★

弓使い(銃)

CV:置鮎龍太郎

イラスト:天野英

「呪われし銃使い フルカネリ」

数百年前に大海を荒らしまわっていた不死の大海賊「オズワルド」の側近。とある大魔導師に封印されたオズワルドをずっと探し続けていたが、ついに再会を果たした。あらゆる才能を無駄に使う万能の天才で、とある王国の楽師や宮廷魔術師、算術家など、多彩な過去を持つ。今ではオズワルドの相談役であり、部下というよりはむしろ悪友である。

「森永製菓」コラボイベント第3弾「森永甘酒編」開催中

開催期間:1月29日 10時59分まで

期間中、特別なイベントシナリオが配信されるほか、義勇軍本部でプレゼントできる「森永甘酒」や「称号フレーズ」などを入手することができる。

「森永製菓」コラボイベント第3弾「森永甘酒編」

義勇軍本部で「森永甘酒」ブーム到来中!!

開催期間:1月31日 23時59分まで

ブーム期間中に「森永甘酒」をプレゼントすると効率よく親愛度を上げることができる。

森永製菓コラボを記念した新しいインテリアを追加

開催期間:2025年1月1日 0時 ~

義勇軍本部に、森永製菓コラボを記念した新しいインテリアを追加。プレゼントアイテムの「森永甘酒」を一定数プレゼントすることで、限定インテリアを手に入れることができる。

(C) MORINAGA & CO., LTD.

(C)SEGA