キャンドルに願いを込めて幸せを閉じ込める！セトレ マリーナびわ湖「Candle Night 2025」

ホテル「セトレ マリーナびわ湖」内では、2025年2月2日(日)に2,000個のキャンドルが煌めく「Candle Night 2025」を開催します。

敷地内を彩る2,000個のキャンドル。

湖・緑・光、自然を感じる場所で無数に輝くキャンドルの灯りと幻想的なライティングの世界を楽しめます。

また、「Blow out ceremony」を開催します。

キャンドルの灯りに願いを込めて、そっと吹き消し、幸せを閉じ込めるセレモニーです。

未来を照らすような今宵一夜限りの特別な空間が届けられます。

【イベントの詳細】

開催日 :2025年2月2日(日) 17:00〜20:00

開催場所 :セトレ マリーナびわ湖

料金 :入場無料(予約不要)

※フード&ドリンクは別途料金

※会場内への飲食のお持ち込みはご遠慮いただいています

送迎バス :JR湖西線「堅田駅」⇔「セトレ」シャトルバス運行

堅田駅発 → セトレ 16:30/17:15/18:00

セトレ発 → 堅田駅 18:30/19:15/20:00

※ 乗車可能人数に限りがあるので予めご了承ください。

問い合わせ先:セトレ マリーナびわ湖

TEL 077-585-1125

MAIL setre-marina@hol-onic.co.jp

● どなたでも自由に参加できるキャンドルナイトイベントです. お友達や恋人と一緒に参加してください

● 開催時間内お好きな時間に来場ください

● 雨天・荒天中止

● 会場周辺道路の混雑が予想される為シャトルバスや公共交通機関の利用をお勧めします

■CONTENTS

CONTENTS 1

【セトレ マリーナびわ湖について】

琵琶湖を代表するマリーナであるヤンマーサンセットマリーナ内に2013年9月、関西3店舗目となる「セトレ マリーナびわ湖」(客室14室・レストラン)がオープンしました。

滋賀県内でも珍しい、琵琶湖と直結する立地に恵まれた当ホテルでは、14室全てのお部屋はもちろん、館内どこにいても、窓いっぱいに広がる琵琶湖と比良山の四季の移ろいが楽しめます。

「自然との共生」をコンセプトに掲げ、館内にいても季節の移ろいや自然の深い癒しが感じられるよう、建築には木、石、土などの自然素材を使用。

館内の家具はワイス・ワイス社に制作を依頼し、滋賀県の木を使ったオリジナル家具を設置しています。

建築デザインは、グッドデザイン賞の受賞経験もあり滋賀県立大学で教授も務める芦澤 竜一氏が手掛け、かつての琵琶湖の自然湖岸をモチーフとしたナチュラルガーデンにおける環境再生型の敷地管理などが、注目を集めています。

【セトレ マリーナびわ湖 概要】

〒524-0102 滋賀県守山市水保町1380-1 ヤンマーマリーナ内

電話 : 077-585-1125

営業時間: 火曜定休(祝日・夏期・年末年始除く)

