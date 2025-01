見た目にも楽しい恐竜デザイン！オクノテ／アートビーム「カタヅケザウルス」

オクノテは、アートビームと共同で開発した恐竜型段ボールストッカー「カタヅケザウルス」のクラウドファンディングを、2024年12月25日(水)よりGREEN FUNDINGにて開始しました。

オクノテ/アートビーム「カタヅケザウルス」

このプロジェクトは、オクノテが商品企画からクラウドファンディングのプロデュースまでを全面的に担当し、2025年1月24日(金)まで実施します。

▼製品概要

「カタヅケザウルス」は、段ボールの整理を簡単にし、日常の片付け作業をより楽しくする画期的なストッカーです。

特徴1:たまりがちな段ボールを簡単に収納し、スムーズにまとめられる独自構造(意匠登録出願中)。

特徴2:紐を通すだけの手軽さで、片付け時間を大幅に短縮。

特徴3:見た目にも楽しい恐竜デザインで、家族みんなが片付けに参加したくなるアイテム。

浮かせた段ボールの下を紐でぐるりと通すだけで、あっという間に整理整頓が完了します。

▼クラウドファンディングのリターン

支援者には、恐竜をモチーフにした以下の5種類から選べる製品をリターンとしてお届けします。

すべての製品を揃えて、恐竜たちが活躍する片付け空間を楽しむこともできます。

※商品はプロトタイプのため、実際の仕様が若干異なる場合があります。

▼クラウドファンディング概要

プロジェクト期間: 2024年12月25日(水)〜2025年1月24日(金)

目標金額:100,000円

実施者 :アートビーム有限会社

<リターン例>

【超早割】カタヅケザウルス トリケラトプス 1,800円OFF 8,200円

小型段ボールのストックに活躍するトリケラトプスモデルです。

サイズ :横幅約480mm×高さ約210mm×ストック幅約170mm

重さ :約1,800g

材質 :ジンコート

カラー :イエロー

紐通し構造:あり

※税込・送料込

【超早割】カタヅケザウルス ブラキオサウルス 3,000円OFF 14,000円

大型段ボールのストックに活躍するブラキオサウルスモデルです。

サイズ :横幅約720mm×高さ約600mm×ストック幅約234mm

重さ :約4,500g

材質 :ジンコート

カラー :グリーン

紐通し構造:あり

※税込・送料込

プテラノドン(手紙・封筒用)

ティラノサウルス(雑誌・新聞用)

トリケラトプス(雑誌・新聞用)

