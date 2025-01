【「フォード ファルコン XB GT」組立セット】1月15日 予約受付開始価格: 990円(第1回) 4,990円(第2回) 9,990円(第3回以降) 全32回130号予定

アシェット・コレクションズ・ジャパンは、1/8スケール組み立てキット「フォード ファルコン XB GT」の予約受付を1月15日に開始した。価格は第1回が990円、第2回が4,990円、第3回以降が9,990円となっている。全32回の送付で130号を予定。

本セットではボディ、エンジンをはじめとした各部にダイカストパーツを多数使用し、4輪独立サスペンションやデフ、ギアを実車同様に再現。ボディの塗装も実車同様となっている。

ライト類には高輝度LEDを採用し、ヘッドランプ、リアブレーキランプ、ウインカー、ハザードランプがリモコンで点消灯できる。ドアウィンドウはドア内張りのステアリングを回すと上下に開閉し、ハンドルを切るとフロントタイヤが連動して左右に動く。

エンジンブロック

ヘッドランプ

ステアリング

リアブレーキランプ

ドアウィンドウ

本セットを予約した場合、全員にメタルポスター、ディスプレイプレート、1/8スケールのジェリ缶を進呈する。

メタルポスター

ディスプレイプレート

ジェリ缶

Ford Motor Company trademarks and trade dress used under licence to GRE for Groupe ELIGOR