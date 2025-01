【スクウェア・エニックス アルティメットセール ~January 2025~】セール期間:1月15日~1月29日まで

スクウェア・エニックスは、オンラインストア「ニンテンドーeショップ」、「PlayStation Store」にて「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~January 2025~」を1月15日より実施している。セール期間は1月29日まで。

本セールではスクウェア・エニックスの対象のダウンロードタイトルが特別価格で販売される。

対象タイトルには「STAR OCEAN -First Departure R- デジタルデラックス版」や「アクトレイザー・ルネサンス」、「Voice of Cards Trilogy + DLCセット」などがラインアップしている。

「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~January 2025~」対象タイトル 一部

STAR OCEAN -First Departure R- デジタルデラックス版(PS4)

通常価格:5,500円

セール価格:1,650円(70%オフ)

□「PlayStation Store」の「STAR OCEAN -First Departure R- デジタルデラックス版」

アクトレイザー・ルネサンス(PS4/Nintendo Switch)

通常価格:3,520円

セール価格:1,760円(50%オフ)

□「PlayStation Store」の「アクトレイザー・ルネサンス」

□「ニンテンドーeショップ」の「アクトレイザー・ルネサンス」

Voice of Cards Trilogy + DLCセット(PS4/Nintendo Switch)

通常価格:7,590円

セール価格:3,795円(50%オフ)

□「PlayStation Store」の「Voice of Cards Trilogy + DLCセット」

□「ニンテンドーeショップ」の「Voice of Cards Trilogy + DLCセット」

DUNGEON ENCOUNTERS(PS4/Nintendo Switch)

通常価格:3,520円

セール価格:1,408円(60%オフ)

□「PlayStation Store」の「DUNGEON ENCOUNTERS」

□「ニンテンドーeショップ」の「DUNGEON ENCOUNTERS」

The DioField Chronicle デジタルデラックス エディション(PS5/PS4/Nintendo Switch)

通常価格:10,978円

セール価格:4,391円(60%オフ)

□「PlayStation Store」の「The DioField Chronicle デジタルデラックス エディション」

□「ニンテンドーeショップ」の「The DioField Chronicle デジタルデラックス エディション」

JUST CAUSE 3 GOLD EDITION(PS4)

通常価格:5,280円

セール価格:1,584円(70%オフ)

□「PlayStation Store」の「JUST CAUSE 3 GOLD EDITION」

スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE - DIGITAL DELUXE EDITION -(PS5/PS4)

通常価格:11,858円

セール価格:4,743円(60%オフ)

□「PlayStation Store」の「スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE - DIGITAL DELUXE EDITION -」

(C)SQUARE ENIX

Original version developed by tri-Ace Inc.

(C) 1990, 2021 QUINTET/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

(C) YUZO KOSHIRO

(C)SQUARE ENIX

(C)SQUARE ENIX

Character Design: Ryoma Ito

(C)2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. (C) Silvertone, Inc.

Just Cause 3 (C) 2015, 2016 Square Enix Ltd. All rights reserved. Developed by Avalanche Studios. Published by Square Enix Co., Ltd. Just Cause 3 and the Just Cause logo are trademarks of Square Enix Ltd. Square Enix and the Square Enix logo are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co. Ltd.

(C) SQUARE ENIX

Developed by tri-Ace Inc. CHARACTER DESIGN:akiman