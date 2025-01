BABYMONSTER、 1stフルアルバム『DRIP』収録曲「Really Like You」のMV公開が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■MVは曲の明るいムードをそのまま反映し、従来とはまた違う若々しい青春感性で没入感を高める!

BABYMONSTERが1stフルアルバム『DRIP』の収録曲「Really Like You」のMVを1月17日0時に公開する。

彼女たちが所属するYGエンターテインメントは、公式ブログにMVのコンセプトを垣間見ることができるティザーポスターを掲載し、MVの公開を予告。

イメージはさわやかなブルーカラートレーニングセットアップを着た7人のメンバーが心地よいエネルギーを吹き出しており、期待感を高める。

1stフルアルバム『[DRIP』の4曲目に収録されている「Really Like You」はBABYMONSTERだけのきれいでさわやかな魅力が漂うヒップホップR&B曲。 1日中好きな相手を思い浮かべながら幸せそうな姿とときめく心を表現した歌詞がリスナーたちの共感を醸し出し好評を得た。

MVも曲の明るいムードをそのまま反映し、従来とはまた違う若々しい青春感性で没入感を高める予定だ。 メンバーたちの自然な魅力に焦点を合わせた完成度の高い演出と初めてベールを脱ぐパフォーマンスがファンの心をつかむだろうとYGは伝えた。

これでBABYMONSTERは、1stフルアルバムだけで4本のMVを披露することに。 強烈で洗練されたバイブのダブルタイトル曲「DRIP」と「CLIK CLAK」が一気に1億回再生を突破しただけに、12月に公開されたアナログ風の「Love In My Heart」と今回の「Really Like You」がその人気バトンを受け継ぐものと期待される。

BABYMONSTERは1月25・26日に韓国・ソウルのKSPO DOMEから初のワールドツアーをスタートする。

リリース情報

2024.11.02 ON SALE

ALBUM『DRIP』

※韓国発売日:11月1日

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/