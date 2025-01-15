Re:name、ニューアルバムからダンサブルな新曲「TOY」先行配信
Re:nameが、2月26日にリリースするオリジナルフルアルバム『GENIUS FOOL』から収録曲「TOY」の先行配信を開始した。
同曲は、高木一成（Vo）が作詞作曲から編曲、トラックメイクまでひとりで手掛けた、アルバムの中でも一際ダンサブルな楽曲。
アルバム『GENIUS FOOL』には、TikTokで話題になりスマッシュヒットを記録した「24/7」や、昨年シングルとしてリリースしてきた「Donut Song」「Living Fool」「Vague (feat. 可不)」など全12曲を収録。
アルバムリリース後には東阪でワンマンライブ＜LIVE TOUR 2025『Genius Baby’s』＞も開催。本日からチケットオフィシャルHP 2次先行がスタートする。
『GENIUS FOOL』
2025年2月26日（水）リリース
(CD&DL&STREAMING)
https://lnk.to/rename_geniusfool
CD品番：PCCI_00023 / CD価格：￥3,300（税込）
予約：https://lnk.to/rename_geniusfool_cd
※CDの収録内容のみ変更の可能性あり
【収録曲】
01. BABY BOY
02. Vague (feat. 可不)
03. Living Fool
04. Magic Hour （※12月18日から先行配信）
05. 24/7
06. Saturday, Sunday.
07. gen!us
08. Donut Song
09. sorry my bad :(
10. TOY
11. Not a Love Song
12. Happy End Roll
＜New Album『GENIUS FOOL』 LIVE TOUR 2025＞
2025年3月15日（土）
大阪・心斎橋 Music Club JANUS
OPEN 17:15／START 18:00
￥4,200（税込）+1D
-Genius Baby's Tokyo-
2025年3月28日（金）
東京・渋谷 SHIBUYA CLUB QUATTRO
OPEN 18:15 / START 19:00
￥4,200（税込）+1D
チケット情報：
Official HP 2次先行：01/15(水)21:00〜01/26(日)23:59
https://w.pia.jp/t/rename/
◆Re:name オフィシャルサイト