【LUNAR リマスターコレクション】4月18日 発売予定価格:6,980円予定

ガンホー・オンライン・エンターテイメントのグループ会社ガンホー・オンライン・エンターテイメント・アメリカ(GungHo Online Entertainment America, Inc.)は、「LUNAR リマスターコレクション」をプレイステーション 4(プレイステーション 5互換)、Xbox One(Xbox Series X|S互換)、Nintendo Switch、およびSteam向けに4月18日より発売する。日本での販売はダウンロード版のみとなり、価格は6,980円を予定している。

「LUNAR リマスターコレクション」は、ゲームアーツが原作の開発を手掛けたJRPG「LUNAR シルバースターストーリー」と「LUNAR 2 エターナルブルー」の2本を現代向けにリマスターし、収録したもの。日本語に加え、新しい英語音声、ワイドスクリーン対応、高解像度のピクセルアートとアニメーションアート、そしてバトルと戦略設定のカスタマイズといった品質向上が施されている。

また、2つの追加言語オプションが新たに導入され、世界中のプレーヤーがより楽しめる内容になっている。

「LUNAR シルバースターストーリー」ワールドイメージ(メリビア)

「LUNAR リマスターコレクション」の主な特徴

戦略的ターンベースアクション

キャラクターのスピード、距離、位置、攻撃のリーチなどを考慮しながら、ターン制のバトルスタイルで「LUNAR シルバースターストーリー」と「LUNAR 2 エターナルブルー」の2つの世界を戦い抜こう。

迫力のボイスと心奪われるアニメーション

バトル中のプレイアブルキャラクターや敵の攻撃や呪文が、日本語または新たに録音された英語ボイスオーバーで楽しめる。

クラシック版とリマスター版の切り替え

クラシックモードでPS1版発売当時のゲームプレイにタイムスリップしたり、リマスターモードでワイドスクリーン対応、改良されたピクセルアート、そして高解像度のカットシーンなど、新たなゲーム体験を楽しむことができる。

2つの新しい言語オプション

「LUNAR リマスターコレクション」は日本語と英語の字幕・音声だけでなく、フランス語とドイツ語の2つの言語字幕オプションが新たに追加される。

バトルのスピードアップ + 戦略設定の改良

スイッチひとつでバトルの時間を短縮し、スピードアップできる。さらに、オリジナルの戦略設定システムに新たなオプションが追加され、戦闘がよりスムーズで戦略的になる。

「LUNAR シルバースターストーリー」メニュー画面

「LUNAR2 エターナルブルー」バトルのスピードアップ

【「LUNAR ザ・シルバースター」について】

「GRANDIA」シリーズでおなじみのゲームアーツが開発した「LUNR ザ・シルバースター」は1992年にメガCDで発売され、メガCD初のヒット作と歴代ベストセラータイトルとしての地位を確立しています。物語は、白竜の試練に合格したばかりの若くたくましいファイター、アレス・ノアがドラゴンマスターになるための旅に出るところから始まります。

アレスが試練を突破した喜びもつかの間、世界征服を狙う謎の魔法皇帝が突如として現われます。ドラゴンマスターになることを決意した若きアレスは、 仲間たちと共に世界を救うことができるのでしょうか。

「LUNAR シルバースターストーリー」ワールドイメージ(マップ)

【「LUNAR エターナルブルー」について】

「LUNAR ザ・シルバースター」の成功を受け、ゲームアーツは「LUNAR エターナルブルー」を開発しました。1994年にメガCDで発売された「LUNAR エターナルブルー」は「LUNAR ザ・シルバースター」の1000年後を描いています。物語は好奇心旺盛な考古学者のヒイロと仲間たちが、青い星から来た謎の少女ルーシアを助けるために旅をするところから始まります。

ルーシアは女神アルテナを探し、ルナの滅亡を企む邪悪で容赦のない破壊神ゾファーの陰謀を阻止しようとします。

「LUNAR2 エターナルブルー」ワールドイメージ(ダンジョン)

(C)GungHo Online Entertainment, Inc.

1992 GAME ARTS

(C)1996 KADOKAWA/GAME ARTS/JAM (C)1998 KADOKAWA/GAME ARTS

1998 version game developed by ALFA SYSTEM

LUNAR2 ETERNAL BLUE

(C)1994 GAME ARTS

(C)1998,1999 KADOKAWA/GAME ARTS

1999 version game developed by VANGUARD

Remastered (C)2025 GungHo Online Entertainment America, Inc., GungHo Online Entertainment, Inc.

Character design TOSHIYUKI KUBOOKA