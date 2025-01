「大阪花ラング」に関する投稿で豪華賞品が当たる！『ベルサイユのばら』公開記念「Instagramキャンペーン」

あみだ池大黒は、劇場アニメ『ベルサイユのばら』の2025年1月31日(金)の公開を記念し、「大阪花ラング」に関する投稿で豪華賞品が当たるInstagramキャンペーンを、2025年1月15日(水)から2025年2月9日(日)まで開催します。

あみだ池大黒は、劇場アニメ『ベルサイユのばら』の2025年1月31日(金)の公開を記念し、「大阪花ラング」に関する投稿で豪華賞品が当たるInstagramキャンペーンを、2025年1月15日(水)から2025年2月9日(日)まで開催。

このキャンペーンでは、Instagramの大阪花ラング公式アカウント(@osaka_hanalangue)をフォローし、お好きな大阪花ラングの写真や、「お土産で貰って美味しかった」「大阪に来たら必ず買う」などの大阪花ラング愛の伝わるエピソードを、ハッシュタグ「#ベルばらと大阪花ラング」とともにInstagramに投稿すると、抽選で豪華賞品が当たります。

第1弾(1月15日〜1月26日)では、劇場アニメ『ベルサイユのばら』鑑賞券を15組30名様に、第2弾(1月27日〜2月9日)では吉村愛監督のサイン入りポスターを5名様、大阪花ラング(6個入)を10名様にプレゼントされます。

■キャンペーン概要

*期間/プレゼント内容

<第1弾(1月15日〜1月26日)>

・劇場アニメ『ベルサイユのばら』劇場鑑賞券 15組30名様

<第2弾(1月27日〜2月9日)>

・吉村愛監督サイン入りポスター 5名様

・大阪花ラング(6個入) 10名様

*応募方法

・STEP1:Instagramの大阪花ラング公式アカウント(@osaka_hanalangue)をフォロー

・STEP2:大阪花ラングの写真や大阪花ラング愛の伝わるエピソードを、

ハッシュタグ「#ベルばらと大阪花ラング」とともにInstagramに投稿

※当選した方には「大阪花ラング」公式からDMにて、当選メッセージが送信されます。

期日までに必要事項をDMに届いたフォームに入力いただくと、賞品が届きます。

■「大阪花ラング」について

「大阪花ラング」は、見て可愛い、食べておいしい、お花のカタチのラングドシャです。

「このお菓子を贈られた人の人生に、色とりどりの花が、たくさん咲きますように…」という想いを込めて、2019年に発売しました。

「大阪花ラング」の特徴は「咲く咲く食感」と「ふわふわのクリーム」です。

生地には風味豊かな発酵バターを使用し、「卵白をメレンゲにしてから混ぜ合わせる」ひと手間を加えることで、サクサク食感を実現させました。

また、「大阪生まれのはちみつ」をたっぷり練りこみ、奥深い味わいを演出。

口にほおばると、はちみつの芳醇な香りがフワッとひろがります。

クリームは、しっかりとホイップすることで空気をたくさん含ませ、口どけの良いなめらかさに仕上がっています。

■劇場アニメ『ベルサイユのばら』について

不朽の名作『ベルサイユのばら』が、50年以上の時を経て完全新作劇場アニメとして、2025年1月31日(金)より全国ロードショー。

これは、フランス革命という激動の時代の中で、それぞれの人生を懸命に生き抜いた「愛と運命の物語」

・作品名

劇場アニメ『ベルサイユのばら』

原作:池田理代子

・スタッフ

監督 :吉村愛

脚本 :金春智子

キャラクターデザイン:岡真里子

音楽プロデューサー :澤野弘之

音楽 :澤野弘之、KOHTA YAMAMOTO

アニメーション制作 :MAPPA

製作 :劇場アニメベルサイユのばら製作委員会

配給 :TOHO NEXT、エイベックス・ピクチャーズ

・CAST

オスカル :沢城みゆき

マリー・アントワネット:平野綾

アンドレ :豊永利行

フェルゼン :加藤和樹

ナレーション :黒木瞳

・STORY

将軍家の跡取りで、“息子”として育てられた男装の麗人オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ。

隣国オーストリアから嫁いできた気高く優美な王妃マリー・アントワネット。

オスカルの従者で幼なじみの平民アンドレ・グランディエ。

容姿端麗で知性的なスウェーデンの伯爵ハンス・アクセル・フォン・フェルゼン。

彼らは栄華を誇る18世紀後半のフランス・ベルサイユで出会い、時代に翻弄されながらも、それぞれの運命を美しく生きる。

(C)池田理代子プロダクション/ベルサイユのばら製作委員会

