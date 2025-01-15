ココイチ×山田裕貴さん監修「塩豚角煮ジンジャーカレー」発売、オリジナルスプーンなど当たる抽選キャンペーンも実施/カレーハウスCoCo壱番屋「創業祭2025」

壱番屋が展開する「カレーハウスCoCo壱番屋」は1月17日、山田裕貴さん監修「塩豚角煮ジンジャーカレー」を発売し、オリジナルスプーンが当たるキャンペーンを展開する。

【関連記事】大阪王将「バジルチキン炒飯」発売、中華×バジルチキンレモンの“いまだかつてない”炒飯、2024年メニューマイスターグランプリ最優秀作品

同日から開催する「創業祭2025」の一環として行うもの。対象店舗は、一部を除く全国の「カレーハウスCoCo壱番屋」。「塩豚角煮ジンジャーカレー」の販売は、なくなり次第終了。

「塩豚角煮ジンジャーカレー」は、柔らかく煮込んだ塩豚角煮と、生姜の風味を効かせて玉ネギやトマトなどで甘みとうまみを加えたジンジャーカレーソースをあわせた一皿。甘酢で味をつけた針生姜で味の変化を楽しめる。

約1年半の開発期間を経て完成した、俳優･山田裕貴さんのこだわりが詰まったカレーだという。価格は、ライス300g･辛さ普通の場合で、店内飲食1,040円、テイクアウト1,094円。

ココイチ×山田裕貴さん監修「塩豚角煮ジンジャーカレー」

〈「塩豚角煮ジンジャーカレー」注文でオリジナルスプーン当たるスピードくじ配布〉

カレーハウスCoCo壱番屋では、抽選でココイチオリジナルスプーンが当たる店頭キャンペーンを実施する。実施期間は、1月17日から2月28日まで。

「塩豚角煮ジンジャーカレー」1食注文ごとに、スピードくじ1枚がもらえる。当たりが出るとその場で、“金属加工の町”といわれる新潟県燕市のブランド「Made in TSUBAME」とココイチのコラボスプーンがもらえる。「チャレンジ券」が出ると、金メッキバージョンの「オリジナルスプーン4本セット」抽選に応募できる。

「当たり」が出るとその場でもらえる賞品は、カレーが最後まできれいにすくえる「スクエアフォルム(ゴールド仕上げ[金メッキ])/マット仕上げ)」と、ガッツリすくえる「ラウンドフォルム(ミラー仕上げ/マット仕上げ)」の4種類各3万本、全店合計12万本。

ココイチ「スピードくじ」オリジナルスプーン

「チャレンジ券」が出たら、「オリジナルスプーン4本セット(ゴールド･ピンクゴールド仕上げ[金メッキ])、オリジナルケース付き)」に郵送で応募できる。当選者は551人。

ココイチ「チャレンジ券」オリジナルスプーン4本セット

スピードくじは宅配および配達代行は対象外。一部店舗では実施しない。対象外店舗は、東京競馬場店、京橋エドグラン店、EXPASA足柄下り店、中京競馬場店、ナゴヤドーム店、愛知医科大学、吹上ホール店、Maker’s Pier店、名古屋JRゲートタワー店、セントレア店、京都競馬場店、小倉競馬場店。

〈「創業祭2025」レシート応募キャンペーンも実施〉

また、「創業祭2025」キャンペーン期間中には、レシート応募キャンペーンも実施する。

注文合計1,100円(全メニュー対象)以上のレシート画像をキャンペーンサイトへアップロードして、希望の賞品、必要事項を入力のして応募できる。配達代行は対象外。

抽選で「山田裕貴さんメッセージ入りオリジナルスプーン」(スクエアフォルム/ラウンドフォルム)を各10人に、「NeCo壱オリジナル アクリルスタンド(6体セット)」を50人に、「壱番屋グループ共通食事券1,000円分」を100人にプレゼントする。

ココイチ「創業祭2025」レシート応募キャンペーン

◆カレーハウスCoCo壱番屋「創業祭2025」キャンペーン特設サイト