üþ2¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ100ºÐüþ¤ÎPUFFY¡¢²ò»¶¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥±¥ó¥«¤·¤Æ¼¤á¤¿¤¤¡×¡ª¡©¡§¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÅÅÅÅÅÅÇÈ
²ÐÍË¿¼Ìë2»þ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÅÅÅÅÅÅÇÈ¢ö¡×¤òÊüÁ÷¡ª
1·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¥²¥¹¥È¤ËPUFFY(µÈÂ¼Í³Èþ¡¢Âç´Ó°¡Èþ)¤ò¾·¤¡¢¥«¥ËÆé¤Ç¤Û¤ó¤ï¤«¥È¡¼¥¯¡£
¡ÚÆ°²è¡Û"2¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ100ºÐ"¤ÎPUFFY¡¢²ò»¶¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥±¥ó¥«¤·¤Æ¼¤á¤¿¤¤¡×¡ª¡© ±üÅÄÌ±À¸¤È¤ÎÈëÏÃ¤â
¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬Éô²°¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¡ÖÅìµþ¤Î¤ª¤Ã¤«¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌþ¤ä¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¥«¥ËÆé¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆPUFFY¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª ¡Ö2¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ100ºÐ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¡×¤ÈÁ¢Ë¾¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤òÁ÷¤ë¡£
1996Ç¯¤Ë±üÅÄÌ±À¸¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿PUFFY¡£¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Î½ã¿¿¡×¡Ö¤³¤ì¤¬»ä¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡×¡Ö¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÎÌ¼¡×¡Ö½í¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥È¥»¥È¥é¡×¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é4ºîÉÊÏ¢Â³¤Ç¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òµÏ¿¤·¡¢°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡£±üÅÄÌ±À¸¤È¤Ïº£¤Ç¤â¸òÎ®¤¬¤¢¤ê¡¢Âç´Ó¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡£Í¥¤·¤¤¤·¡¢¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Æ¡£¼þ¤ê¤Ë¤¤¤Ä¤â¿Í¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡¢¼ä¤·¤¬¤ê²°¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥±¥ó¥«¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤2¿Í¡£¡ÖÁ´°÷2¿ÍÁÈÁÈ¤á¤Ð¤¤¤¤¡×¡Ö²Î»ì¤È¤«ÉÔ°Â¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© 2¿Í¤¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È´«¤á¤ë¤È¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖËÜµ¤¤Ç2¿ÍÁÈ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£(Áê¼ê¤Ï)¤¢¤ó¤Þ¤ê¿Í¤Ë¶½Ì£¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¾è¤êµ¤¤Ë¡£
PUFFY¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ÈÏÃ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢¿´¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ò²¼¤í¤»¤Ð¤â¤¦1¿Í¤¬²ñÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌó30Ç¯¡£¡Ö¼¤á¤è¤¦¤È¤«¡¢²ò»¶¤·¤è¤¦¤È¤«»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡©¡×¤È¥µ¥µ¥¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¡Ë¤¬¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Âç´Ó¤Ï¡Ö¤â¤·¤É¤Ã¤Á¤«¤¬¡Ø¼¤á¤¿¤¤¡Ù¤È¤«¡Ø¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤òÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¡¢¸À¤ï¤ì¤¿Êý¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤º¤Ë¡ØOK¡Ù¤Ã¤Æ¼¤á¤ë¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¤È¶ÄÅ·¡ª
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤Á¤é¤â²ò»¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¤É¤¦¤»¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤¥±¥ó¥«¤·¤Æ¼¤á¤¿¤¤¤è¤Í¡×¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ª¤È¤«¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥±¥ó¥«¤·¤Æ¡¢¿Í¤Î°¸ý¤È¤«Á´Éô¸À¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë2¿Í¤Ë¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿ÍÀ¸¥È¡¼¥¯¡¢¤Î¤ó¤Ó¤êÊÔ¤ßÊª¡¢¤â¤ß¤â¤ß¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤òÅÒ¤±¤¿¿á¤ÌðÂÐ·è¤â¡£¡ÖTVer¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
1·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¥²¥¹¥È¤ËPUFFY(µÈÂ¼Í³Èþ¡¢Âç´Ó°¡Èþ)¤ò¾·¤¡¢¥«¥ËÆé¤Ç¤Û¤ó¤ï¤«¥È¡¼¥¯¡£
¡ÚÆ°²è¡Û"2¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ100ºÐ"¤ÎPUFFY¡¢²ò»¶¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥±¥ó¥«¤·¤Æ¼¤á¤¿¤¤¡×¡ª¡© ±üÅÄÌ±À¸¤È¤ÎÈëÏÃ¤â
¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬Éô²°¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¡ÖÅìµþ¤Î¤ª¤Ã¤«¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌþ¤ä¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¥«¥ËÆé¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆPUFFY¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª ¡Ö2¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ100ºÐ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¡×¤ÈÁ¢Ë¾¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤òÁ÷¤ë¡£
1996Ç¯¤Ë±üÅÄÌ±À¸¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿PUFFY¡£¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Î½ã¿¿¡×¡Ö¤³¤ì¤¬»ä¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡×¡Ö¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÎÌ¼¡×¡Ö½í¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥È¥»¥È¥é¡×¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é4ºîÉÊÏ¢Â³¤Ç¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òµÏ¿¤·¡¢°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡£±üÅÄÌ±À¸¤È¤Ïº£¤Ç¤â¸òÎ®¤¬¤¢¤ê¡¢Âç´Ó¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡£Í¥¤·¤¤¤·¡¢¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Æ¡£¼þ¤ê¤Ë¤¤¤Ä¤â¿Í¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡¢¼ä¤·¤¬¤ê²°¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥±¥ó¥«¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤2¿Í¡£¡ÖÁ´°÷2¿ÍÁÈÁÈ¤á¤Ð¤¤¤¤¡×¡Ö²Î»ì¤È¤«ÉÔ°Â¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© 2¿Í¤¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È´«¤á¤ë¤È¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖËÜµ¤¤Ç2¿ÍÁÈ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£(Áê¼ê¤Ï)¤¢¤ó¤Þ¤ê¿Í¤Ë¶½Ì£¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¾è¤êµ¤¤Ë¡£
PUFFY¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ÈÏÃ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢¿´¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ò²¼¤í¤»¤Ð¤â¤¦1¿Í¤¬²ñÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌó30Ç¯¡£¡Ö¼¤á¤è¤¦¤È¤«¡¢²ò»¶¤·¤è¤¦¤È¤«»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡©¡×¤È¥µ¥µ¥¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¡Ë¤¬¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Âç´Ó¤Ï¡Ö¤â¤·¤É¤Ã¤Á¤«¤¬¡Ø¼¤á¤¿¤¤¡Ù¤È¤«¡Ø¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤òÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¡¢¸À¤ï¤ì¤¿Êý¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤º¤Ë¡ØOK¡Ù¤Ã¤Æ¼¤á¤ë¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¤È¶ÄÅ·¡ª
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤Á¤é¤â²ò»¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¤É¤¦¤»¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤¥±¥ó¥«¤·¤Æ¼¤á¤¿¤¤¤è¤Í¡×¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ª¤È¤«¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥±¥ó¥«¤·¤Æ¡¢¿Í¤Î°¸ý¤È¤«Á´Éô¸À¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë2¿Í¤Ë¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿ÍÀ¸¥È¡¼¥¯¡¢¤Î¤ó¤Ó¤êÊÔ¤ßÊª¡¢¤â¤ß¤â¤ß¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤òÅÒ¤±¤¿¿á¤ÌðÂÐ·è¤â¡£¡ÖTVer¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª