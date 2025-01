オンラインで作成！経営サポートプラスアルファホールディングス／税理士法人経営サポートプラスアルファ「給与明細書｜無料オンラインテンプレート」

経営サポートプラスアルファホールディングスおよび税理士法人経営サポートプラスアルファ(同左)は、オンラインで給与明細書を作成できる「給与明細書|無料オンラインテンプレート」を提供しています。

経営サポートプラスアルファホールディングスおよび税理士法人経営サポートプラスアルファ(同左)は、オンラインで給与明細書を作成できる「給与明細書|無料オンラインテンプレート」を提供。

■「給与明細書|無料オンラインテンプレート」について

「給与明細書|無料オンラインテンプレート」は、給与明細書をオンラインで作成できるテンプレートサービスです。

パソコンやスマートフォンから、給与明細書に必要な事項を入力するだけで、簡単にPDF形式のファイルを作成できます。

事前に入力事項を準備しておく必要はありますが、明細書が必要となったその場で作成が可能です。

また、必ず入力しなければならない項目には注釈があり、意識しながら作成できます。

加えて、他の項目についてはカスタム項目欄を設けているため、自社に必要なものを加えての作成も可能です。

なお、入力の際は各種保険料や税金などを考慮しなければなりません。

そのため、これらの入力作業も効率化できるよう、厚生労働省や国税庁へのリンクも用意しています。

なお、同社は経営者や起業家向けにさまざまなWebツール・サービスを公開しています。

■給与明細書テンプレートツールの使用例

給与明細書をオンラインテンプレートで作成する際は、画面の指示に沿って情報を入力してください。

詳細をプレビューで確認し、誤りがなければPDF形式で保存します。

給与明細書テンプレートの入力例

給与明細書のPDF

