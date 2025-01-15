ÃæµïÀµ¹¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¡¢ÊÆÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¥Õ¥¸¤ËÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¤òÍ×µá
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹¡Ê52¡Ë¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬14Æü¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ë½ñ´Ê¤òÁ÷¤ê¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿¡£ÃæµïÀµ¹¡¢ÁûÆ°¤ò¼Õºá¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¤È¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Ï¡ÖÃæµïÀµ¹»á¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Õ¥¸¤Î¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¿¼¹ï¤Ê·ç´Ù¤òÏªÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÌäÂê¤ò¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ë¤»¤º¡¢Å¬ÀÚ¤«¤Ä¿×Â®¤Ë°·¤¦¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢³°Éô¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤È»ö¼Â´Ø·¸¤Î²òÌÀ¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ÎÄó¼¨¤òµá¤á¤¿¡£
¡ÖÊª¸À¤¦³ô¼ç¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥À¥ë¥È¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥¸¤Î³ô¼°¤Î7¡ó°Ê¾å¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö¸ÄÊÌ¤ÎÅê»ñ²È¤È¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¸½»þÅÀ¤ÇÅö¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæµï¤Ïº£·î9Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¼Õºá¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÁÐÊý¤ÎÂåÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¡¢²ò·è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¼ê¤ò¾å¤²¤ëÅù¤ÎË½ÎÏ¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»Ù¾ã¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£