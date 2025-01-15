UFC、CYMAの電動ハンドガン「P226 MOSFET」と「Desert Eagle MOSFET」を2月に入荷
2月 入荷予定
価格：各15,180円
UFCは、CYMAの電動ハンドガン「P226 MOSFET」と「Desert Eagle MOSFET」を2月に入荷する。価格は各15,180円。
本商品はハンドガン「P226」と「Desert Eagle（デザートイーグル）」を電動ガンで再現したもの。セミオートとフルオートの切り替えが可能で、可変HopUp機構を搭載する。
商品ページが公開されており、スペックを確認可能。いずれもカラーはBK（ブラック）となり、材質はスライド部分がメタル、フレームは樹脂製となる。
商品詳細
CYMA P226 MOSFET 電動ハンドガン BK
2月 入荷予定
価格：15,180円
材質：スライド メタル / フレーム 樹脂
全長：約220mm
重量：約900g
付属マガジン装弾数：28発
セレクター：セミオート/フルオート
□「CYMA P226 MOSFET 電動ハンドガン BK」の商品ページ
CYMA P226 MOSFET 電動ハンドガン BK
2月 入荷予定
価格：15,180円
材質：スライド メタル / フレーム 樹脂
全長：約270mm
重量：約950g
付属マガジン装弾数：30発
セレクター：セミオート/フルオート
□「CYMA Desert Eagle MOSFET 電動ハンドガン BK」の商品ページ
【新商品情報】- 株式会社UFC(業販営業部) (@UFC_airsoftgun) January 15, 2025
CYMA P226 MOSFET 電動ハンドガン BK
2月入荷予定となります。
メーカー希望小売価格（税込）：\15,180https://t.co/QAYBIRJBIz pic.twitter.com/iIZSm6ZWwA
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