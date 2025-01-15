【CYMA P226 MOSFET 電動ハンドガン BK / CYMA Desert Eagle MOSFET 電動ハンドガン BK】
2月 入荷予定
価格：各15,180円

　UFCは、CYMAの電動ハンドガン「P226 MOSFET」と「Desert Eagle MOSFET」を2月に入荷する。価格は各15,180円。

　本商品はハンドガン「P226」と「Desert Eagle（デザートイーグル）」を電動ガンで再現したもの。セミオートとフルオートの切り替えが可能で、可変HopUp機構を搭載する。

　商品ページが公開されており、スペックを確認可能。いずれもカラーはBK（ブラック）となり、材質はスライド部分がメタル、フレームは樹脂製となる。

商品詳細

CYMA P226 MOSFET 電動ハンドガン BK

2月 入荷予定
価格：15,180円
材質：スライド メタル / フレーム 樹脂
全長：約220mm
重量：約900g
付属マガジン装弾数：28発
セレクター：セミオート/フルオート

□「CYMA P226 MOSFET 電動ハンドガン BK」の商品ページ

CYMA P226 MOSFET 電動ハンドガン BK

2月 入荷予定
価格：15,180円
材質：スライド メタル / フレーム 樹脂
全長：約270mm
重量：約950g
付属マガジン装弾数：30発
セレクター：セミオート/フルオート

□「CYMA Desert Eagle MOSFET 電動ハンドガン BK」の商品ページ