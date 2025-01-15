これからの予定【発言・イベント】
16:15 訪日外客数（12月）
17:00 デギンドスECB副総裁、イベント出席
17:30 ビルロワドガロー仏中銀総裁、財政委員会出席
17:35 ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、マトルチ・ハンガリー中銀総裁、討論会出席
18:00 ドイツGDP（2024年度）
23:20 バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）
23:30 テデーン・スウェーデン中銀総裁、経済および金融政策について講演
16日
0:00 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
0:30 米週間石油在庫統計
1:00 ウィリアムズNY連銀総裁、CBIA経済会議出席（質疑応答あり）
1:30 テイラー英中銀委員、インフレ見通しについて講演
2:00 グールズビー・シカゴ連銀総裁、講演（質疑応答あり）
4:00 米地区連銀経済報告（ベージュブック）
氷見野日銀副総裁、記者会見（14日分）
トランプ次期米政権閣僚候補の指名承認公聴会開催（国務長官、司法長官、国土安全保障長官）
北大西洋条約機構（NATO）国防相会合（16日まで）
OPEC月報
米主要企業決算
JPモルガン、ゴールドマンサックス、シティ、ウェルズファーゴ、ブラックロック、BNYメロン
※予定は変更されることがあります。
17:00 デギンドスECB副総裁、イベント出席
17:30 ビルロワドガロー仏中銀総裁、財政委員会出席
17:35 ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、マトルチ・ハンガリー中銀総裁、討論会出席
18:00 ドイツGDP（2024年度）
23:20 バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）
23:30 テデーン・スウェーデン中銀総裁、経済および金融政策について講演
16日
0:00 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
0:30 米週間石油在庫統計
1:00 ウィリアムズNY連銀総裁、CBIA経済会議出席（質疑応答あり）
1:30 テイラー英中銀委員、インフレ見通しについて講演
2:00 グールズビー・シカゴ連銀総裁、講演（質疑応答あり）
4:00 米地区連銀経済報告（ベージュブック）
氷見野日銀副総裁、記者会見（14日分）
トランプ次期米政権閣僚候補の指名承認公聴会開催（国務長官、司法長官、国土安全保障長官）
北大西洋条約機構（NATO）国防相会合（16日まで）
OPEC月報
米主要企業決算
JPモルガン、ゴールドマンサックス、シティ、ウェルズファーゴ、ブラックロック、BNYメロン
※予定は変更されることがあります。