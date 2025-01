様々なカルチャーを楽曲やビジュアルに落とし込み、活動そのものを“MUSIC THEME PARK=音楽のテーマパーク”として、高いエンタメ性を表現しているBabyKingdom。2024年10月には、メキシコの伝統文化“死者の日”をコンセプトに取り入れたシングル「CALAVERAS/サルサルーサ」をリリースし、ビジュアルだけでなく、サウンドにもラテンテイストを取り入れて話題に。しかも、このシングルは本場、メキシコにもSNSを通じて広がり、現地では新たなファンも獲得した。その「CALAVERAS/サルサルーサ」を掲げ、リリースツアー<winter oneman tour『PARADISE OF THE DEAD』>を行ってきた彼ら。2024年12月29日には、そのツアーファイナル公演を池袋harevutaiで行った。その仕上がり具合を目撃すべく、当日会場に足を運んだ。

<BabyKingdom spring oneman tour 『悪気滅殺~陰陽道~』>



2025年3月15日(土) OSAKA MUSE3月20日(木祝) SHIZUOKA Sunash3月22日(土) 柏 PALOOZA3月23日(日) mito LIGHT HOUSE3月30日(日) 仙台 MACANA4月5日(土) 札幌 Crazy Monkey4月6日(日) 札幌 Crazy Monkey4月12日(土) 広島 SECOND CRUTCH4月13日(日) 高松 DIME4月19日(土) 名古屋 ell.FITS ALL4月29日(火祝) HEAVEN’S ROCK 宇都宮2/3 (VJ-4)5月3日(土) 新横浜 NEW SIDE BEACH!!5月4日(日) HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-35月10日(土) 神戸 太陽と虎5月11日(日) KYOTO MUSE5月15日(木) 福岡LIVEHOUSE Queblick5月17日(土) 滋賀 U☆STONE5月25日(日) 浜松 FORCETOUR FINAL5月31日(土) 神田スクエアホールチケット情報 (※ファイナル公演を除く)【前売 / 当日】 ¥5,500 / ¥6,000 (税込) ※Drink代別・3月15日(土) OSAKA MUSE ~ 4月29日(火祝) HEAVEN’S ROCK 宇都宮2/3(VJ-4)【プレオーダー】 2025年1月8日(水)12:00 ~ 2025 年1 月15日(水)23:59【一般発売】 2025年1月29日(水)12:00 ~・5月3日(土) 新横浜 NEW SIDE BEACH!! ~ 5月25日(日) 浜松 FORCE※もにょバースデーは別期間での受付【プレオーダー】 2025年2月5日(水)12:00 ~ 2025年2月12日(水)23:59【一般発売】 2025年2月26日(水)12:00 ~ファイナル公演チケット情報【前売 / 当日】¥6,000 / ¥6,500 (税込) ※Drink代別【プレオーダー】 2025年2月19日(水)12:00 ~ 2025年2月26日(水)23:59【一般発売】 2025年3月12日(水)12:00 ~