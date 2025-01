SOPHIAが2025年春、30周年アニバーサリーライブツアー<30th Anniversary SOPHIA TOUR 2025 “Girls kissing the future” and “Dancing in the circus”>を開催することに加え、30周年記念アルバム第二弾『GIRLS and』をリリースすることは既報のとおり。同アルバムが4月2日にリリースされることが発表となった。

■<30th Anniversary SOPHIA LIVE TOUR 2025 “Girls kissing the future” and “Dancing in the circus”>

4月06日(日) 宮城・仙台GIGS

▶“Girls kissing the future”

4月12日(土) 北海道・Zepp Sapporo

▶“Dancing in the circus”

4月18日(金) 東京・Zepp Divercity(TOKYO)

▶“Girls kissing the future”

4月19日(土) 東京・Zepp Divercity(TOKYO)

▶“Dancing in the circus”

4月25日(金) 大阪・Zepp Namba

▶“Girls kissing the future”

4月26日(土) 大阪・Zepp Namba

▶“Dancing in the circus”

5月04日(日祝) 愛知・Zepp Nagoya

▶“Girls kissing the future”

5月05日(月祝) 愛知・Zepp Nagoya

▶“Dancing in the circus”

5月09日(金) 福岡・Zepp Fukuoka

▶“Girls kissing the future”

5月10日(土) 福岡・Zepp Fukuoka

▶“Dancing in the circus”

企画:TOY'S FACTORY

制作:Avex Live Creative Inc.

協賛:LAWSON ENTERTAINMENT Inc.

▼チケット

・Eternalシート:18,000円(税込)

※Eternal会員先行の購入者方のみアップグレードが可能

・一般指定席:11,000円(税込)

※Eternalシートアップグレード対象

・着席指定席:13,000円(税込)

※Eternalシートアップグレード対象外

【オフィシャルファンクラブ“Eternal”先行抽選受付】

受付開始:1/15(水)15:00〜

※“着席指定席”はライブを着席してご覧になりたいという皆様の為にご用意させて頂く、着席指定でのお席になります。ライブ中は必ず着席して頂きます様、お願い致します。またステージからの近さを保証する座席ではございません。

年齢制限:未就学児入場不可

枚数制限:FC先行6枚/一般先行6枚(各先行による)

■ミニアルバム『GIRLS and』

2025年4月発売予定

【初回生産限定盤(CD+DVD)】\5,500(税込)

【通常盤(CDのみ)】\2,420(税込)

※発売日や収録曲等詳細は後日発表

■FM OSAKA 55th anniversary<1995 SIAM SOPHIA -G>

2025年2月9日(日) 大阪城ホール

open15:30 / start16:30

出演:SOPHIA 栄喜(SIAM SHADE) KAZUMA(SIAM SHADE) NATCHIN(SIAM SHADE) 淳士(SIAM SHADE)

総合MC:ガレッジセール



【チケット】

SS Special Seat:\15,400-(税込)

▼SS Special Seat特典

1. アリーナ席保証 (座席は抽選になります)

2. SS Special Seat専用入場口利用可能

3. 終演後、メンバーが客席にてご挨拶

※出演者全員でアリーナ席のSS Special Seat全体に向けてご挨拶させていただきます。



一般指定席:\9,900-(税込)

※SS Special Seatアップグレード対象、リセール可



C綫併慊蠕福\13,200-(税込)

※公演中は必ず着席にてご覧いただきます。



ぅ侫.潺蝓璽掘璽函大人\9,900-(税込)・高校生以下\3,500-(税込)

※入場時に身分証明確認有り。電子のみ

大人1名+子ども1名 ¥13,400-(税込)

大人1名+子ども2名 ¥16,900-(税込)

大人2名+子ども1名 ¥23,300-(税込)

大人2名+子ども2名 ¥26,800-(税込)

※着席が指定の席ではございませんので立ちあがっての観覧可能

※SS Special Seaアップグレード対象外

※当日引換券、リセール不可



コ慇献掘璽函4,400円(税込)

※SS Special Seatアップグレード対象外、リセール可

※入場時に学生証チェック有。年齢は不問。電子のみ



※年齢制限:未就学児入場不可

※車椅子にてご来場のお客様は事前に“公演に関するお問い合わせ”までご連絡ください。

※枚数制限:4枚



主催/企画:FM OSAKA/TOY'S FACTORY

制作:Avex Live Creative Inc.

協賛:LAWSON ENTERTAINMENT Inc.





アルバム第二弾『GIRLS and』の各チェーン購入者特典が公開されたほか、本日よりCD予約もスタートとなった。同アルバムを引っ提げて行われる全国6公演10ヶ所のライブツアーは、“Girls kissing the future”と“Dancing in the circus”というバンド初期アルバムの題名(1995年11月発表『GIRLS』、1996年7月発表『Kiss the future』、1996年4月発表1stシングル「ヒマワリ」C/W曲「Dancing in the moonlight」、1997年4月発表『CIRCUS』)を散りばめた2つのライブを併行して行うというもの。北は北海道、西は福岡までまわる30周年スペシャルライブツアーのオフィシャルFC “Eternal”チケット先行抽選受付もスタートした。以下に松岡充(Vo)のコメントをお届けしたい。◆ ◆ ◆「30年前にメジャーデビューを果たしたトイズファクトリー、約20年ぶりに戻ってきたSOPHIAがそのトイズファクトリーと新たにタッグを組んで、バンド創世記を彩ったアルバムのタイトルを散りばめ、SOPHIAらしい30周年アニバーサリーを刻めるようなツアーにしたいと思い、この2つのタイトルを考えました。 あの頃、SOPHIAを知って、一緒に大人になってくれたすべての人に、今改めて、あの当時の楽曲を今の僕らで伝えていきたい。なので、その時期に演っていた楽曲を盛り込んで、あの時のツアーをリスペクトしたものになるんじゃないか?と(笑)」──松岡充(Vo)◆ ◆ ◆