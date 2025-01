「THE SEASONS〜イ・ヨンジのレインボー」

デビュー6周年を経て、昨年11月にリリースした11thミニアルバム「GOLDEN HOUR:Part.2」がアメリカで爆発的なセールスを記録し、米ビルボード・アルバム・チャート"Billboard 200"でも自身2度目の首位を獲得した"アチズ"ことATEEZ(エイティーズ)。

1月18日(土)からは、昨年より開催中のワールドツアー「TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER」のヨーロッパ公演も控えており、7年目を迎える今年はますますグローバルな活躍が期待されている。

SEONGHWAやYEOSANGら、ATEEZのビジュアル担当の情熱的なパフォーマンス!(「THE SEASONS〜イ・ヨンジのレインボー」より) (C)KBS

YEOSANG(「THE SEASONS〜イ・ヨンジのレインボー」) (C)KBS

WOOYOUNG(「THE SEASONS〜イ・ヨンジのレインボー」) (C)KBS

YUNHO(「THE SEASONS〜イ・ヨンジのレインボー」) (C)KBS

デビュー当初から"海賊"というコンセプトを打ち出し、その壮大かつ緻密な世界観や"憑依型"とも称されるハードなパフォーマンスが世界的に評価されているATEEZ。「GOLDEN HOUR:Part.2」のカムバック期に出演した「THE SEASONS〜イ・ヨンジのレインボー」(韓国放送日:2024年11月22日)でも世界を魅了する実力をこれでもかというほど見せつけている。

「THE SEASONS〜イ・ヨンジのレインボー」 (C)KBS

韓国の実力派アーティストがシーズンごとにMCを交代し、現在はZ世代のアイコンとして日本でも注目を集める天才ラッパー、イ・ヨンジが6代目を務める「THE SEASONS」シリーズ。韓国を代表するグローバルグループや俳優らによる豪華ゲストが毎回反響を呼んでおり、アーティスト同志ならではのディープな音楽トークや、生バンド演奏による迫力満点のパフォーマンスを繰り広げる本格派の音楽ショーだ。

「THE SEASONS〜イ・ヨンジのレインボー」 (C)KBS

屈指の人気曲「BOUNCY(K-HOT CHILLI PEPPERS)」のパフォーマンスと共に登場したATEEZは、生バンドが奏でるハードなサウンドに乗せ、パワフルなボーカルに、アグレッシブなラップ、ハードなダンスと持ち味を発揮。会場の一変させてしまう圧巻のステージは説得力抜群だ。

「THE SEASONS〜イ・ヨンジのレインボー」 (C)KBS

さらにK-POP界随一のボーカリストでもあるマンネ(末っ子)のJONGHO(ジョンホ)と、SEONGHWA(ソンファ)、YUNHO(ユンホ)の3人は、昨年の大ヒットドラマ「ソンジェ背負って走れ」のOST「A Day」もテレビ初披露。クライマックスでのJONGHOの高音などスタジオを包み込む歌声には、ヨンジも思わず目をつぶって聴き入り、恍惚の表情を浮かべていたほど。

「THE SEASONS〜イ・ヨンジのレインボー」 (C)KBS

一方、ラップラインである"キャプテン"のHONGJOONG(ホンジュン)とMINGI(ミンギ)はG-DRAGONの「POWER」をパフォーマンスし、オリジナルに書き換えたラップパートでは詩の頭を繋ぎ合わせると"イ・ヨンジ"となる遊び心満載のリリックを披露。またSAN(サン)は、オープニングでも披露した代表曲「BOUNCY」のダンスをヨンジと共に披露し、体を後ろに大きく反らす特徴的な振り付けをダイナミックに踊り、会場を沸かせてみせた。

「THE SEASONS〜イ・ヨンジのレインボー」 (C)KBS

トークでは、K-POPボーイズグループとして初めて出演を果たしたアメリカ最大級の音楽フェス「Coachella(コーチェラ)」についても言及。韓国の伝統楽器を用いたアレンジや無形文化財として知られる"鳳山タルチュム"を取り入れたパフォーマンスについて、「韓国の文化を多くの人に知ってもらいたかった」と明かし、8人のメンバー全員が韓国出身であるATEEZならではの熱いこだわりも覗かせていた。

「THE SEASONS〜イ・ヨンジのレインボー」 (C)KBS

さらにATEEZの強みであるアドレナリン全開のステージについて「ステージでは痛みすら感じない」と語ると、その情熱ぶりを裏付けるエピソードとして、YEOSANG(ヨサン)が指を骨折、SEONGHWA(ソンファ)が肋骨を骨折しながらもステージに続けていたという新人時代の驚きの秘話も飛び出した。

「THE SEASONS〜イ・ヨンジのレインボー」 (C)KBS

世界で躍動するK-POP勢の中でも抜きんでた欧米人気を誇るATEEZ。番組で見せつけた確かな実力に加え、その裏にある情熱と屈強な精神こそが、彼らの人気を支えているのだろう。

文=HOMINIS編集部

放送情報【スカパー!】

THE SEASONS〜イ・ヨンジのレインボー

第9回(ゲスト:ATEEZ他)

放送日時:2025年1月21日(火)0:30〜、1月26日(日)1:20〜

チャンネル:KBS World

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー!公式サイトへ