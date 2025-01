ハッピーセット「きかんしゃトーマス」「リトルツインスターズ」、2025年1月17日(金)から期間限定販売

どう動かしたら、アームで釣り上げられるか。遊びながら、想像力や図形や空間の認識能力などを養うことができる

2024年1月17日(金)〜1月23日(木)の第1弾では、80周年を記念した特別バージョンの「金のトーマス」が登場!手押しで遊べる金色に輝くトーマスは、子どもたちのとっておきの宝物になりそう。また、手の体温で色が変わる不思議な「ごし、ごし!トーマス」や、360度回転するアームで遊べる「ひっぱれ!カーリー」も登場する。2024年1月24日(金)〜1月30日(木)の第2弾からは、息を吹きかけるとシャボン玉が出てくる「えんとつからしゃぼんだま!ジェームス」や、カギパーツを差し込むと勢いよく走り出す「とびだせ!パーシー」、つまみを押すと駅舎から飛び出す「しゅっぱつ!トーマス&サンディー」がお目見え。どれも子どもたちの想像力を刺激し、楽しく遊びながら成長を促すおもちゃばかりだ。日本こども成育協会理事の沢井佳子先生は、「きかんしゃトーマス」の遊びを通じて、子どもたちが蒸気機関車のしくみや働き、近代文明の歴史や社会の仕組みを学べるとコメント。「なぜ、いろいろな機械があるのか?」を考えることで、社会の中で多様な人々が協力し合うことの意味を理解できるそう。さらに、外箱のQRコードとおもちゃをスマートフォンで読み込むと、ハッピーセットオリジナルのミニゲームが楽しめるという特典も!第1弾と第2弾で異なるゲームが用意されているので、複数集めて遊ぶのもおすすめ。また、同時期にハッピーセット「リトルツインスターズ」も登場する。2025年で50周年を迎える人気キャラクター「キキ&ララ」のかわいいおもちゃが全6種ラインナップ。スタンプや小物入れ、コーム、コンパクトミラーなど、実用的で普段使いできるアイテムばかり。子どもの日常生活をかわいく彩ってくれること間違いなし。両シリーズとも、2025年1月31日(金)からは第3弾として、これまでに登場した全6種の中からいずれか1つがもらえるハッピーセットを展開予定。ハッピーセット「きかんしゃトーマス」、「リトルツインスターズ」は、子どもの楽しい遊びの時間はもちろん、パパ&ママと一緒に遊ぶことで家族の絆を深める素晴らしい機会にも。ぜひ、マクドナルド公式サイトでチェックしてみて。■ハッピーセット概要販売エリア : 全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)販売時間 : 全営業時間中店頭価格 :490円〜(一部店舗およびデリバリーサービスでは価格が異なる)※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C)2025 Gullane (Thomas) Limited.(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652216