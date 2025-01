「NVIDIAがWindowsマシン向けのArmプロセッサを開発しており、2025年第4四半期にリリース予定」という情報がインターネット上に登場しています。情報が事実なら、NVIDIAがGPUだけでなくCPUの面でもIntelやAMDの強力なライバルとなる可能性があります。Nvidia ARM SoC for Windows machines reportedly debuting in Q4, featuring N1X, with N1 to follow in early 2026 | Tom's Hardware

本週主題圍繞在即將到來的CES展,尤其AI PC。由於Nvidia 換新世代Blackwell 架構,可以到180-200 TOPS, 大幅優於目前最高的50 TOPS。也因此,美系大行看到京元電為了Balckwell 需求先暫時砍測試時間,但Blackwell output本季較上季提升一倍。…— 駿HaYaO (@QQ_Timmy) January 3, 2025

Windowsマシン向けCPUの製造元は、2023年までは実質的にIntelとAMDの2社に限られていました。しかし、2024年にはArmベースCPUを搭載するQualcomm製SoC「Snapdragon X Elite」を採用したPCが一斉に登場し、ユーザーの選択肢が広がりました。WindowsのAI機能をローカル実行できる「Copilot+ PC」がAcer・ASUS・Dell・HP・Lenovo・Samsungから一斉に登場 - GIGAZINEまた、2023年10月にはNVIDIAがWindowsマシンでの動作を念頭においたArmベースCPUを開発していると報じられ、NVIDIAによるCPU市場への参入に大きな期待が寄せられていました。NVIDIAがWindows PC向けにArmベースCPUの設計を開始していると報じられる - GIGAZINEby NVIDIA Corporation新たに、テクノロジー業界の動向に詳しい駿HaYaO氏が「NVIDIAがWindows向けのArmプロセッサを2025年5月に開催されるCOMPUTEXで発表し、2025年第4四半期に発売する」という情報を共有しました。駿HaYaO氏によると、NVIDIAはMediaTekと協力してArmプロセッサを開発しており、ハイエンド版の「N1X」と通常版の「N1」が存在するとのこと。N1Xは2025年第4四半期に300万ユニットが販売され、N1は2026年に1300万ユニットが販売されるそうです。また、NVIDIAとMediaTekのArmプロセッサ開発プロジェクトは、MediaTekに2026年だけで20億ドル(約3160億円)の収益をもたらすとのこと。これは、MediaTekの年間収益の8%に相当します。なお、NVIDIAのAI向けチップにはNVIDIA製ArmベースCPU「NVIDIA Grace CPU」が搭載されています。このため、NVIDIAにはArmベースCPUを開発する技術が蓄積されているといえます。NVIDIA Grace CPU および Arm アーキテクチャ | NVIDIAhttps://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/grace-cpu/