平成リバイバル人気“ナルミヤキャラクター”たちのテーマカフェ「ナルミヤキャラクターズカフェ」が東京・大阪・愛知・宮城に期間限定オープン!

ジュニアアパレルブランド「メゾピアノ ジュニア」「ポンポネット ジュニア」「エンジェルブルー」「デイジーラヴァーズ」の人気キャラクターたちが写真映えするかわいいメニューになって登場します☆

ナルミヤキャラクターズカフェ

スケジュール:

東京・新宿:BOX cafe&space ルミネエスト新宿店開催期間:2025年2月1日(土)〜3月2日(日)所在地:東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿 地下1階大阪・心斎橋: kawara CAFE&DINING 心斎橋店開催期間:2025年2月1日(土)〜3月2日(日)所在地:大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 心斎橋オーパ 9階愛知・名古屋:BOX cafe&spaceグローバルゲート名古屋2号店開催期間:2025年2月1日(土)〜3月2日(日)所在地:愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12グローバルゲート1階宮城・仙台:BALLER:S イオンモール新利府店開催期間:2025年2月6日(木)〜3月9日(日)所在地:宮城県宮城郡利府町新中道3-1-1 イオンモール新利府南館 2階

予約方法:2025年1月10日(金) 11:00〜 カフェ公式サイトオープン/予約:15:00〜

予約金:660円(税込) ※1申込につき、4席迄予約可

ナルミヤ・インターナショナルが展開するオリジナルブランド「mezzo piano junior(メゾピアノ ジュニア)」「pom ponette junior(ポンポネット ジュニア)」「ANGEL BLUE(エンジェルブルー)」「DAISY LOVERS(デイジーラヴァーズ)」など2000年代前半に一世を風靡したジュニアアパレルブランドの人気キャラクター「ナルミヤキャラクター」

“平成リバイバルで大注目の「ナルミヤキャラクター」が楽しめるカフェ!”をコンセプトにした、”かわいい”をぎゅっと集めたテーマカフェがオープンします。

SNS映え間違いなしのかわいいメニューやオリジナルグッズの販売はもちろん、カフェ限定の描き下ろしアートを使用したカフェオリジナルグッズや特典なども登場する期間限定カフェです☆

事前予約者限定カフェ利用特典「オリジナルステッカー」

事前予約者限定カフェ利用特典として「オリジナルステッカー」を1枚プレゼント。

カフェを予約し、メニューを注文された方限定で配布されます。

カフェメニュー

カフェには「ベリエちゃん」のかわいいピンク色のパスタ、インパクト大な「ミントくん」のお顔のご飯とスクランブルエッグを添えたホワイトソースのオムライス、懐かしいガラケー型のフルーツサンドなどのフードメニューがラインナップ。

さらに「ナカムラくん」のカラフルカラーのパフェ、「ルッキー」のトロピカルフルーツを使用したパンケーキなどのデザートも提供されます。

キャラクターをイメージしたドリンクなど、かわいいメニューばかりです☆

ベリエちゃんのピンク♡クリームパスタ

価格:1,390円(税込)

「ベリエちゃん」をのせた、ピンクカラーのたらこクリームパスタ。

ハート型の野菜がトッピングされた、とってもチャーミングな一品です。

ミントくんのクリームライスプレート♪

価格:1,490円(税込)

「ミントくん」のお顔型ご飯とスクランブルエッグ、ラタトゥイユのクリームライス。

付け合わせに「ミントくん」の好きなリンゴを使ったサラダ付きです。

ナルミヤキャラクターズッ友☆サンド

価格:1,390円(税込)

「ナルミヤキャラクターズッ友☆サンド」は、懐かしいガラケー型のフルーツサンド。

お好みでストラップに見立てたトッピングと一緒にあじわうことができます。

ナカムラくんのレインボーパフェ★

価格:1,290円(税込)

「ナカムラくん」を主役にした、レインボーカラーのパフェ。

お顔を表現したアイスと、雲をイメージしたわたあめがトッピングされています。

ルッキーのトロピカル☆パンケーキ

価格:1,390円(税込)

ハイビスカスのステンシルをあしらった、バナナ、マンゴープリンなどがトッピングされたトロピカルなパンケーキ。

別添えのココナッツミルクソースをかけて味わえるデザートメニューです。

※エディブルフラワーはランダムでの提供となります

ナルミヤキャラクターズ☆ドリンク

価格:各890円(税込)

種類:全4種

キャラクター・フレーバー:

ベリエちゃん:ピーチ乳酸菌味ナカムラくん:ライチソーダ味ミントくん:パイン乳酸菌味ルッキー:パッションフルーツソーダ味

「ベリエちゃん」「ナカムラくん」「ミントくん」「ルッキー」をイメージしたドリンクもラインナップ。

それぞれのドリンクに食感の良いナタデココが入っています。

ホットラテ♡

価格:890円(税込)

ナルミヤキャラクターズが大集合したホットドリンク。

トップを飾るナルミヤキャラクターズデザインのラテコッタがポイントです。

サイドドリンク

価格:各690円(税込)

メニュー名:

・コーヒー(ice/hot)

・紅茶(ice/hot)

・コーラ

・オレンジ

・ジンジャーエール

カフェメニューと一緒にオーダーできるサイドドリンクもラインナップ。

コーヒーと紅茶はホットまたはアイスから選ぶことができます。

※ワンオーダー対象外メニューとなります

オリジナルグッズ

「ナルミヤキャラクターズカフェ」のアートを使ったオリジナルグッズを販売。

エプロンやコック帽をまとった「ナルミヤキャラクターズ」がデザインされています。

缶バッジ

価格:660円(税込)

種類:ランダム5種

ファッションのワンポイントアクセントにおすすめな、ラウンドタイプの缶バッジ。

「ベリエちゃん」や「ナカムラくん」「ミントくん」「ルッキー」のほか集合アートの全5種類からいずれか1つが入っています。

アクリルキーホルダー

価格:880円(税込)

種類:ランダム4種

存在感抜群なダイカットデザインで展開されるアクリルキーホルダー。

カップケーキやパンケーキ、スイーツを作る「ナルミヤキャラクターズ」がプリントされています。

ハンドタオル

価格:1,430円(税込)

種類:全1種

カラフルなタッチで仕上げられた、存在感抜群なハンドタオル。

各キャラクターたちのイメージに合わせた背景カラーもおしゃれ☆

クリアマルチケース

価格:1,430円(税込)

種類:全1種

様々な用途で愛用できるクリアマルチケースも登場。

バッグやリュックに取り付けることができるカラビナ付きです。

缶入りメモ

価格:1,650円(税込)

種類:全1種

「ナルミヤキャラクターズ」デザインの缶に入ったメモ。

使い終わったあとの缶は小物入れとしてアフターユースできます。

クリアファイルセット

価格:990円(税込)

種類:全1種

オモテ、ウラ面で異なるデザインが楽しめるクリアファイル。

用途に合わせて使い分けできる、2枚セットです。

コンパクトミラー

価格:各2,200円(税込)

種類:全4種

バッグやポーチに収納できるコンパクトミラーは全部で4種類。

外出先での身だしなみチェックやお化粧直しに便利なグッズです。

スペシャルな空間で、あの頃大好きだったキャラクターたちのメニューを味わいながら、くつろぎの素敵な時間が過ごせるカフェ。

2025年2月1日より東京・大阪・愛知・宮城に順次オープンする「ナルミヤキャラクターズカフェ」の紹介でした☆

