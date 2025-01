セガプライズから、ディズニー&ピクサーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年1月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニー&ピクサーキャラクター くまさん大集合ぬいぐるみ」を紹介します☆

セガプライズ「ディズニー&ピクサーキャラクター くまさん大集合ぬいぐるみ」

登場時期:2025年1月10日より順次

種類:3種類(ロッツォ、プー、バルー)

サイズ:全長約10×10×17cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズに、ディズニー&ピクサー作品で活躍する”くま”キャラクターのぬいぐるみシリーズが登場!

「ディズニー」と「ピクサー」の人気くまさんキャラクターから、『トイ・ストーリー3』の「ロッツォ・ハグベア」、『くまのプーさん』の「プー」、『ジャングル・ブック』の「バルー」が展開されています☆

ロッツォ

『トイ・ストーリー3』に登場する「ロッツォ・ハグベア」のぬいぐるみ。

かわいいピンクのボディと大きなお鼻がチャームポイントです。

片手を上げてにっこりと笑う姿がデザインされています。

くまのプーさん

「くまのプーさん」の「プー」をデザインしたぬいぐるみ。

ウインクをして、舌を出しています。

ほっぺに手を当てたかわいいポーズもポイントです。

バルー

『ジャングル・ブック』に登場する「バルー」のぬいぐるみ。

ぽっこりとしたお腹や、頭の毛も再現されています。

優しいタッチで仕上げられた、手足の爪も印象的です。

ディズニー&ピクサー作品で活躍する”くま”のキャラクターが大集合。

セガプライズの「ディズニー&ピクサーキャラクター くまさん大集合ぬいぐるみ」は、2025年1月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

