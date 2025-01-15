°æÇ·ÏÆ³¤¡õ¶â»ÒÂçÃÏW¼ç±é¡ØÈÕ»Á¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ë¥ì¥È¥í¥ê¥í¥ó¡õAki·èÄê¡¡60ÉÃ¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤â²ò¶Ø
¡¡°æÇ·ÏÆ³¤¤È¶â»ÒÂçÃÏ¤¬W¼ç±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¿å¥É¥é25¡ØÈÕ»Á¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù(22Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Ëè½µ¿åÍË¡¡¿¼1¡§00)¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥ì¥È¥í¥ê¥í¥ó¤Î¡Ö¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥º¡×¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ËAki¤Î¡ÖÏÃ¤½¤¦¤¼¡×¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û²¹¤«¤¤É÷·Ê¡Ä¿©Âî¤ò°Ï¤à°æÇ·ÏÆ³¤¡¢¶â»ÒÂçÃÏ
¡¡4¿ÍÁÈ¥Ý¥Ã¥×¥¹¥Ð¥ó¥É¡¦¥ì¥È¥í¥ê¥í¥ó¤Î¡Ö¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥º¡×¤Ï¡Ö¤Û¤«¤Î²¿¤«¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬¤É¤¦»×¤¦¤«¡£¡ÈÁÇÄ¾¤Ë¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡É¤³¤È¤òÄü¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥Ð¥ó¥É¤ÎÎÃ²»¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¤Ç¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ä¡¢¤É¤³¤«ÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆü¾ï¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ë¤Ï¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¶Ê¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Aki¤Î¡ÖÏÃ¤½¤¦¤¼¡×¤Ï¡¢¡È¿´¤¬¿¼¤¯½ý¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤Ë²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ëµï¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Aki¤Ï¡Ö¡ØÏÃ¤½¤¦¤¼¡Ù¡£¤³¤Î°ì¸À¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀ¸¤Êý¤Î¹Í¤¨¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¶Ê¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢60ÉÃ¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤â²ò¶Ø¤·¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û²¹¤«¤¤É÷·Ê¡Ä¿©Âî¤ò°Ï¤à°æÇ·ÏÆ³¤¡¢¶â»ÒÂçÃÏ
¡¡4¿ÍÁÈ¥Ý¥Ã¥×¥¹¥Ð¥ó¥É¡¦¥ì¥È¥í¥ê¥í¥ó¤Î¡Ö¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥º¡×¤Ï¡Ö¤Û¤«¤Î²¿¤«¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬¤É¤¦»×¤¦¤«¡£¡ÈÁÇÄ¾¤Ë¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡É¤³¤È¤òÄü¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Aki¤Î¡ÖÏÃ¤½¤¦¤¼¡×¤Ï¡¢¡È¿´¤¬¿¼¤¯½ý¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤Ë²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ëµï¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Aki¤Ï¡Ö¡ØÏÃ¤½¤¦¤¼¡Ù¡£¤³¤Î°ì¸À¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀ¸¤Êý¤Î¹Í¤¨¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¶Ê¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢60ÉÃ¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤â²ò¶Ø¤·¤¿¡£