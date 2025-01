【楽天ブックス:プラモデル、フィギュア商品 販売再開】1月15日

「HG 1/144 GQuuuuuuX」

楽天ブックスは、プラモデル「HG 1/144 GQuuuuuuX」などBANDAI SPIRITSのプラモデル、フィギュア商品の受注を1月15日に開始した。

今回対象となる商品は、1月17日より放送される新作アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)」よりガンプラ「HG 1/144 GQuuuuuuX」のほか、「Figure-rise Standard ウマ娘 プリティーダービー サイレンススズカ」「HG 超竜神」「HG 1/100 VF-22S シュトゥルムフォーゲルII(ミリア・ファリーナ・ジーナス機)」「30MF リーベルプリースト」のプラモデルや、「S.H.MonsterArts ゴジラ (2023)」のフィギュアなど計6製品が対象となっている。

なお一部商品に関しては、支払方法が「クレジットカード決済」限定での販売となっている。

「Figure-rise Standard ウマ娘 プリティーダービー サイレンススズカ」

「HG 超竜神」

「HG 1/100 VF-22S シュトゥルムフォーゲルII(ミリア・ファリーナ・ジーナス機)」

「30MF リーベルプリースト」

「S.H.MonsterArts ゴジラ (2023)」

(C)創通・サンライズ

(C) Cygames, Inc.

(C)サンライズ

(C)1994 BIGWEST

(C)BANDAI SPIRITS 2023

TM & (C) TOHO CO., LTD.