Ê¼ÌòÃæ¤ÎNCT¡¦¥Æ¥è¥ó¡¢»Â¿·¥Ø¥¢¤ËÄ©Àï¤Î¶á¶·¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¡ªÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆùÂÎ¤â¸ø³«
Ê¼ÌòÃæ¤ÎNCT¡¦¥Æ¥è¥ó¤¬¶á¶·¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶»¸µ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤â¡Ä¥Æ¥è¥ó¤Î¡ÈÁÇÈ©¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡É
1·î14Æü¡¢¥Æ¥è¥ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¥Æ¥è¥ó¤Ï¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ»¶È±¤¹¤ë²áÄø¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥è¥ó¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¥Ñ¥¯¡¦¥»¥í¥¤¡Ê±é¼Ô¡§¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡Ë¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¡È¥Ð¥º¥«¥Ã¥È¡É¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤ÏÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¾åÈ¾¿È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤È±·¿¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤¿¡£
¥Æ¥è¥ó¤ÏWeverse¤Ç¡¢¤³¤ÎÈ±·¿¤Ë¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ð¥º¥«¥Ã¥È¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤é¡×¡ÖÌ¾Á°¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Æ¥è¥ó¡£¤¿¤À¡¢¥«¥Ã¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¼«¿È¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿È±·¿¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤¿¤À±¿Ì¿¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡×¡Ö¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤Ã¤Æµ¤Ê¬¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢2024Ç¯4·î¤ËNCT¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¸½ÌòÆþÂâ¤·¤¿¥Æ¥è¥ó¤Ï¡¢º£Ç¯12·î14Æü¤Ë½üÂâ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥Æ¥è¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯7·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¤¡¦¥Æ¥è¥ó¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹175cm¡£2016Ç¯£´·î¤ËNCT¤ÎÇÉÀ¸¥°¥ë¡¼¥×NCT U¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï¡¢NCT 127¡¢SuperM¤Ë¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËÏ©¾å¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£Îý½¬À¸»þÂå¤«¤é¡¢ÀèÇÚ·ÝÇ½¿Í¤Ë¡Ö¾¯½÷Ì¡²è¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¿¤è¤¦¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¡£Ê¼Ìò¤Î¤¿¤á2024Ç¯4·î15Æü¤ËÆþÂâ¡£¸½ºß¤Ï³¤·³·³³ÚÂâ¤È¤·¤ÆÉþÌ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½üÂâ¤Ï2025Ç¯12·î14Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£