¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¿·²ÃÆþº¸ÏÓ¤¬£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¸ÅÁã¥Õ¥¡¥ó¤È±þ½·¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö´°Á´¤Ê¥Ò¡¼¥ë¥¿¡¼¥ó´°Î»¡×
¡¡¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ë£²ÅÙµ±¤¤¤¿¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£Ó£Î£Ó¾å¤ËÅÜ¤ê¤ÎÆâÍÆ¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥¹¥Í¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ø¤ÎÅê¹Æ¡£Îý½¬É÷·Ê¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢ºòµ¨ºßÀÒ¤·¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¤¤¤¿º¢¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¡£¤Ç¤â»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë·¯¤Ï°ÎÂç¤µ¤è¤ê¤â¡Ê¶â¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¤òÁª¤ó¤À¤ó¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥Í¥ë¤Ï¡Ö£ç£ï¡¡£ä£ï£ä£ç£å£ò£ó¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ëÀÄ¿§¤Î¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»úÉÕ¤¤Çµ¤·¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤í¡£ËÍ¤¬¤É¤³¤È·ÀÌó¤·¤¿¤«°Ê³°¡¢²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤ËÁþ¤à¤Ê¡×¤ÈÈ¿·â¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Í¥ë¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È£µÇ¯Áí³Û£±²¯£¸£²£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£·£¶²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¡£¸½ÌòÁª¼ê¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë£Ó£Î£Ó¾å¤Çà±þÀïá¤¹¤ë»öÂÖ¤ò¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï£±£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü¡Ë¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢Èà¤¬¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤òÎ¥¤ì¤ÆÃÏ¶è¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¾¯¤·Ê¢¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥é¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤¬´°Á´¤Ê¥Ò¡¼¥ë¡¦¥¿¡¼¥ó¤ò´°Î»¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¹¥Í¥ë¤ÎÊÖÅú¤Ï¡¢Èà¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿·ÀÌó¤ò¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬Í¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£