スペースX、ライドシェアミッション「Transporter-12」の打ち上げを実施

スペースXは日本時間2025年1月15日、「ファルコン9」ロケットの打ち上げを実施しました。ファルコン9には合計131のペイロードが搭載されており、同社は予定されていた衛星分離シーケンスが全て完了したことをSNSで報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

ロケット:ファルコン9 ブロック5打ち上げ日時:日本時間 2025年1月15日4時9分【成功】発射場:ヴァンデンバーグ宇宙軍基地(アメリカ)ペイロード:超小型衛星など(合計131)

Falcon 9 launches 131 payloads to orbit from California, first stage booster returns to Earth pic.twitter.com/D1yXGwFBx5