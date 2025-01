2024年12月12日(木)から、東京・原宿の「GR SPACE TOKYO」で開催中の「菅原一剛展 - ASIA is one - 」。1月20日(月)までの前期に続き、1月23日(木)からは後期の展示へと入れ替えが始まる。

それにあわせ、菅原氏が登壇するトークイベントが2回行われる。

1回目は菅原氏の撮影コーディネートを務めたチョン・ウンスク(鄭 銀淑)氏とのトーク。2回目は、菅原氏の連載や著作に関わった編集者2名との鼎談が予定されている。

いずれも予約の必要はない。当日、椅子席(25席分)の整理券を会場で配布する。

「菅原一剛展 - ASIA is one - 」は、作者が40年前から訪れている漢字文化圏、いわゆる東アジアの日常を写した作品を中心に、全13点の作品を展示する内容。岡倉天心の言葉である「亜細亜 ハ 一な里(あじあ は ひとつなり) - ASIA is one - 」にも通じる菅原氏の思いが込められているという。

会期

2024年12月12日(木)~2025年2月24日(月)

会場

前期:2024年12月12日(木)~2025年1月20日(月) 後期:2025年1月23日(木)~2月24日(月)※前期・後期で作品の一部を入れ替え

GR SPACE TOKYO

トークイベント

2025年1月18日(土)17時00分~18時30分

会場:GR SPACE TOKYO 定員:椅子席25名(立ち見自由、椅子席の整理券を当日オープン時より配布)

今回の展示作品「Korea」(2024)を含む、近年の撮影のコーディネートを務め、『韓国の「昭和」を歩く』(祥伝社新書)の著者でもあるチョン・ウンスク(鄭 銀淑)氏とのトーク。

2025年2月1日(土)17時00分~18時30分

作者の人気連載「写真がもっと好きになる」(ほぼ日刊イトイ新聞)における当時の担当編集者・武井義明氏と、2024年刊行の『写真がもっと好きになる 改訂版』(インプレス)の企画編集を務めた「デジタルカメラマガジン」編集長・福島晃が参加。「いい写真とは何なのか? 写真をもっと好きになるには?」などについてトークを繰り広げる。