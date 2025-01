経営サポートプラスアルファホールディングスおよび税理士法人経営サポートプラスアルファ(同左)は、税額を踏まえて役員報酬を計算できる「役員報酬シミュレーション」を提供しています。

経営サポートプラスアルファホールディング/税理士法人経営サポートプラスアルファ「役員報酬シミュレーション」

経営サポートプラスアルファホールディングスおよび税理士法人経営サポートプラスアルファ(同左)は、税額を踏まえて役員報酬を計算できる「役員報酬シミュレーション」を提供。

■「役員報酬シミュレーション」について

「役員報酬シミュレーション」は、役員報酬支給前の法人利益と想定している年間の役員報酬額などを入力することで、税額をシミュレーションできるツールです。役員報酬の設定により個人の税金と法人の税金が変化するため、これらについてシミュレーションできます。シミュレーションすることにより、それぞれの税金を合算した際、最適な値はどこに落ち着くかを計算できます。法人や個人それぞれだけに着眼するのではなく、両方を加味した上で最適解を提示できることが特徴です。

「役員報酬シミュレーション」ツール: https://keiei-support-plus-a.com/zeirishi-hiyou/yakuinn_houshuu-simulation

なお、弊社は経営者や起業家向けにさまざまなWebツール・サービスを公開しております。こちらも併せてご活用ください。

その他の便利ツール: https://keiei-support-plus-a.com/web-tool/

■役員報酬シミュレーションツールの使用例

役員報酬をシミュレーションする際は、法人概要を入力し、続いて年間の役員報酬や社会保険などの情報を入力します。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 最適な金額設定を見つけられる!経営サポートプラスアルファホールディング/税理士法人経営サポートプラスアルファ「役員報酬シミュレーション」 appeared first on Dtimes.