缶コーヒーブランド「ジョージア」とTVアニメ『名探偵コナン』がコラボレーションした、主要キャラクターが登場するコラボデザイン缶全9種が数量限定で登場!

スマホをかざすとキャラクターが飛び出すAR体験や、コラボグッズが抽選で当たるキャンペーンなど実施されます☆

ジョージア『名探偵コナン』コラボレーション缶コーヒー

発売日:2025年1月27日(月)

※なくなり次第終了。一部取り扱いのない店舗があります

対象製品:

ジョージア エメラルドマウンテンブレンドジョージア ゴールデンドリップ微糖ジョージア プラチナムブラックジョージア エメマン 至福の微糖ジョージア テイスティジョージア ヨーロピアン コクの微糖ジョージア オリジナルジョージア カフェオレジョージア 香るブラックジョージア 香る微糖

缶コーヒーブランド「ジョージア」から、幅広い年代に愛されるTVアニメ『名探偵コナン』とのコラボデザイン缶10製品全9種が全国で数量限定で登場!

さらに、「ジョージア」と『名探偵コナン』との豪華オリジナルコラボグッズなどが当たるキャンペーンやリアルイベントも同日より順次開催されます。

©青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

「ジョージア」×「名探偵コナン」コラボデザイン缶には、主要キャラクターの「江戸川コナン」「工藤新一」「毛利蘭」「毛利小五郎」「阿笠博士」「灰原哀」などのほか、長野県警の「大和敢助」「上原由衣」「諸伏高明」といった全15の登場人物が描かれています。

さらに、「ジョージア」と『名探偵コナン』のコラボデザイン缶にスマホをかざすと、『名探偵コナン』のキャラクターが飛び出し、立体的に作品が楽しめるAR体験が、2025年1月27日(月)から3月23日(日)までの期間体験できます☆

東京・大阪の2会場で「ジョージア」缶サンプリングイベント開催

©青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

スケジュール::

東京:2025年2月1日(土)〜2日(日) 12:00~19:00「東京ミッドタウン アトリウム」大阪:2025年2月8日(土)〜9日(日) 11:00~19:00「阪急ビックマン前広場」

東京「東京ミッドタウン アトリウム」と、大阪「阪急ビックマン前広場」にて、「ジョージア」のサンプリングイベントを実施!

会場内に設置された「ジョージア」×「名探偵コナン」の巨大コラボ缶フォトブースでは、缶の中にも入ることができ、「名探偵コナン」のキャラクターと、ここだけのコラボショットも撮影できます。

※画像はイメージです

コカ・コーラの自動販売機で「当たりシール」付き製品が出ると、「名探偵コナン」スペシャルグッズをプレゼント!

応募受付期間:2025年1月27日(月)〜5月末

※なくなり次第終了

応募方法 :期間中に対象の自動販売機で対象製品を購入し、当たりシール(ラッキーシール)付き製品が出た場合、スマホもしくはPC からシール記載の当たり番号と送付先を入すると、賞品をご希望の送付先に6月中を目途に届きます。

※当たり番号及び送付先入力期限:5月31日(土) 23:59まで

対象の自動販売機 :本企画を告知するポスターが掲載された自動販売機

対象製品:対象の自販機にて販売中の「ジョージア」製品

※エリアごとに対象製品が異なりますので、詳しくは自動販売機に掲載のポスターで確認ください

景品 :「トラベルポーチセット」、「QUOカード1,000円分」

期間中に対象の自動販売機で対象製品を購入し、当たりシール付き製品が出ると「トラベルポーチセット」、または「QUOカード1,000円分」がもらえるプレゼントキャンペーンを実施。

©青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

「トラベルポーチ」はキャリーケースの中を整頓できる優れもので、旅のお供にもぴったりです!

※画像はイメージです

人気キャラクターたちがかっこよくプリントされた、数量限定のコラボ缶!

「ジョージア」×「名探偵コナン」コラボデザイン缶は、2025年1月27日(月)より販売開始です。

