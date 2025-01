【3種のワッパーセットが30%オフ300円引きクーポン】クーポン配信期間:1月17日~1月23日

ビーケージャパンホールディングスは、対象商品3種のワッパーセットが通常価格より30%オフの300円引きで購入できるクーポンをバーガーキング公式アプリで1月17日から1月23日まで配信する。

対象商品は、直火焼きの100%ビーフパティを使用した「スモーキーBBQワッパー」、「テリヤキワッパー」、「スパイシーワッパー」にそれぞれ、フレンチフライ(M)とドリンク(M)が付いたセット。通常価格970円より30%OFFの300円引き価格670円で提供される。クーポンは店内飲食、テイクアウトともに使用可能。

【対象商品】

スモーキーBBQワッパーセット

テリヤキワッパーセット

スパイシーワッパーセット

キャンペーン概要

クーポン配信期間:1月17日(金)~1月23日(木)

【注意事項/利用条件】

※クーポンのご利用には、バーガーキング公式アプリのダウンロードと会員登録が必要です。

※既にアプリ会員の方も割引が適用されます。

※セットはフレンチフライ(M)とドリンク(M)付きです。サイズの変更はできません。

※セルフレジ、有人レジではQRコードをスキャンすることでクーポンがご利用いただけます。

※ドライブスルーでご注文の際は4桁のクーポン番号をお伝えください。

※モーニング実施店舗は10時30分以降にご利用ください。

※クーポンの有効期限等、予告なく変更となる場合がございます。

※1会計3セットまでご利用いただけます。

※他の割引サービスとの併用はご遠慮ください。

※一部店舗では取り扱っておりません。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※デリバリーでは承っておりません。

※クーポン内容の変更は承りません。

※機器のメンテナンスにより販売できない時間帯がございます。

※金額は全て総額表示(税込み価格)です。

※予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。

※画像はイメージです。

※下記店舗では、キャンペーンを実施しておりません。予めご了承ください。

・バーガーキング 東京競馬場店(東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート)

・バーガーキング 稲葉バイパス店(長野県長野市稲葉中千田2115-1 1F)

・バーガーキング 栂池雪の広場店(長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1)

・バーガーキング 京都競馬場店(京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート)

