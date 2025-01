7ORDERが、ニューミニアルバム『EGG』の発売を記念して、新しい体験価値を享受できる「創造施設」をめざす東急プラザ原宿「ハラカド」(以下、「ハラカド」)とのコラボレーションイベント<エッグいカドにはEGG来る>を開催することを発表した。このコラボレーションイベントは、アルバム『EGG』のアートワークを「ハラカド」3階に誰もが立ち寄ることのできるオープンオフィスをかまえるデザイン事務所「れもんらいふ」の千原徹也氏が手掛けたことをきっかけに実現したという。「ハラカド」館内は千原氏によるポップでスタイリッシュなデザインで制作されたビジュアルがいたる所で掲示され、7ORDERによる7つのオーダー(=コラボレーション)が、「ハラカド」「オモカド」両館全体をジャックし展開される予定で、コラボTシャツやコラボ記念の特別メニューなど、ここでしか手に入らないアイテムや体験が目白押しとなっている。なお、開催期間は2025年1月22日から2月6日までの予定だ。

▲通常盤ジャケット写真 ▲通常盤ジャケット写真

▲Lucky’s club数量限定盤ジャケット写真 ▲Lucky’s club数量限定盤ジャケット写真

7ORDER アルバム『EGG』2025年1月15日(水)先行配信2025年1月22日(水)CD発売再生・ダウンロードはこちら:https://7order-official.lnk.to/EGG[品番 / 価格][通常盤] SORC-1007 / \2,500(税込)[Lucky’s club数量限定盤] SORZ-1008 / \3,300(税込)[CD収録内容]※通常盤・Lucky’s club数量限定盤共通1. STEP ON STEP(CSダンスチャンネル番組『7ORDER バトルの時間です!!』テーマ曲HP https://www.dance-ch.jp/all/7ORDER_battle.html )2. TOKYO TRIP(読売テレビ・日本テレビ「ダウンタウンDX」エンディングテーマ(1月・2月)HP https://www.ytv.co.jp/dtdx/ )3. 原宿SCREAM4. Can You?5. But (表)6. Sabãoflower - 2025[CD封入物]※通常盤・Lucky’s club数量限定盤共通CD1枚/歌詞ブックレット(24ページ) / ステッカー / 応募抽選用シリアルコード※応募抽選用シリアルコードは無くなり次第終了となります。[Lucky’s club数量限定盤特典]トレーディングカード1枚(6種ランダム)/ 映像カード(「STEP ON STEP」ミュージック・ビデオメイキング映像収録)[購入者応募特典(抽選)]★アルバム2枚購入者応募特典(シリアルコード2点)・「Lucky's club」賞 メンバー5人サイン会 100名様開催日時:2025年2月15日(土)場所:都内近郊・A賞 個別お話し会 500名様(各メンバー100名様)開催日時:2025年2月15日(土)場所:都内近郊※ご希望の賞およびA賞のみメンバーを選んでご応募いただけます。★アルバム1枚購入者応募特典 (シリアルコード1点)・A賞 日本武道館でのリハーサルご招待 100名様開催日時:2025年3月15日(土)場所:日本武道館・B賞 オンライン個別お話し会 300名様(各メンバー60名様)開催日時:2025年3月16日(日)・C賞 メンバー5人サイン入りポスター 30名様※ご希望の賞およびB賞のみメンバーを選んでご応募いただけます。[抽選申込受付期間]◉1次受付2025年1月22日(水)12:00〜1月27日(月)23:59抽選結果:2025年1月31日(金)20:00頃◉2次受付2025年1月28日(火)12:00〜2月3日(月)23:59抽選結果:2025年2月7日(金)20:00頃◉3次受付 ※アルバム1枚購入者応募特典(A賞 / B賞 / C賞)のみ2025年2月4日(火)12:00〜2月17日(月)23:59抽選結果:2025年2月21日(金)20:00ごろ※ツアー会場でもアルバムの販売を実施いたします。※応募特設サイトは後日お知らせいたします。※通常盤、Lucky's club数量限定盤ともに、商品1枚につき応募抽選シリアルコードが1点封入されます。※応募抽選シリアルコードは1点につき1回のみご使用いただけます。※2枚購入者特典のご応募には、シリアルコードが2点必要です。※ 「Lucky's club」限定特典(メンバー5人サイン会)は、応募期間内に「Lucky's club」にご入会済みの方のみお申込みいただけます。※本企画は、「チケプラ」のシステムを採用しています。※当選発表後、応募されたPlus member IDでチケプラのマイページにて抽選結果をご確認いただけます。[購入]・7ORDER OFFICIAL STORE2025年1月22日(水)より販売:https://7order.official-ec.store/・『7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG 〜笑顔で頑張る5人〜』各会場にてご購入いただけます。