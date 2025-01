マラソン、トレイルランニングのフルラインアップ100点以上を展開！KIPRUNオフィシャルショップ

2025年1月15日、デカトロンディストリビューションジャポンは、同社が展開するランニング専門ブランド「KIPRUN(キプラン)」日本初のオフィシャルショップを、2025年1月20日よりイオンモール幕張新都心アクティブモール(所在地:千葉県千葉市美浜区豊砂1-6)スポーツオーソリティ幕張新都心店にオープンします。

KIPRUNオフィシャルショップ

オープン日:2025年1月20日(月)

営業時間 :10:00〜21:00

場所 :イオンモール幕張新都心アクティブモール

スポーツオーソリティ幕張新都心店

所在地 :〒261-8535 千葉県千葉市美浜区豊砂1-6

電話番号 :043-296-1710

「KIPRUN」は、2024年3月に行われたデカトロンのブランド再編において、新たに独立したランニングブランドで、今回、ランニング製品全般をカバーするフルラインアップでのオフィシャルショップ展開は日本初となります。

KIPRUNの特徴は、ロードランニングはもちろん、トレイルランニングのトップアスリート用の高性能なシューズやアパレル、アクセサリーまで、幅広いニーズに対応した製品群にあります。

KD900X 2 M BLACK GOLDEN

KD900X 2 W LIGHT GREEN PURPLE

WIND JACKET TRAIL W LILA

ランニング メンズ 長袖ウォームジャケット RUN 900 WARM レギュラー

トレイルランニング ザック/バッグ ULTRA TRAIL 15L(男女兼用)

デカトロン ディストリビューション ジャポン代表のロック・ニコラ・パスカルは、「メガスポーツ社との取り組みは、KIPRUNにとって有意義な第一歩となるだろう。

日本はランニングに対して非常に情熱的な国でもあり、KIPRUNにとっても非常に重要な国である。

今回の取り組みで、より多くのランナーにKIPRUNの商品を直接知ってもらえる機会ができることを非常に感謝しています。

」と語ります。

また、スポーツオーソリティを運営する株式会社メガスポーツ代表取締役社長 三浦 隆司(みうらたかし)氏は、「フランスで50年の歴史を誇るデカトロンがプロデュースするランニングブランドKIPRUNは、日本のランニングシーンにポジティブなインパクトを与えてくれるブランドだと思い、今回の取り組みに合意しました。

トップアスリートのみならず走る機会を創造するというKIPRUNの理念とスポーツオーソリティの店づくりが共鳴した結果だと思います。

」とコメントをいただきました。

【KIPRUNとは】

KIPRUNは、フランス発の総合スポーツブランドDECATHLON(デカトロン)が展開するランニング専門ブランドです。

ブランド名は「KEEP ON RUNNING(走り続ける)」というフレーズに由来し、ランナーが直面する精神的・身体的チャレンジに立ち向かう勇気を応援します。

製品はアスリートと共同で開発され、ランナーの目線でデザインされるだけでなく、人間工学に基づくイノベーティブな技術を採用しています。

さらに、厳しい審査基準を設け、最終のユーザーテストを通過した製品のみが商品化されます。

KIPRUNは世界中で何百万人ものランナーと交流し、より良いランニング体験を提供するために研究・開発を重ねています。

さらに、KIPRUNではランニングを通じて人と人とのつながりを深めることをミッションに掲げ、ポール・チェリモ選手やメリーヌ・ロラン選手(マラソンフランス記録保持者)をはじめとするプロランニングアスリートチーム「KIPRUN」や、選手育成プログラム「42 HOUSE」を運営しています。

