25/1/20付オリコン週間ストリーミングランキング(集計期間:2025年1月6日〜12日)では、TOP100内の週間総再生数が3億1539.0万回(先週比10.1%増)で2週ぶりに3億回超え、TOP500内は6億4685.5万回(同10.8%増)で2週ぶりに6億回を突破した。TOP500に初登場したのは14作(先週7作)、そのうちTOP100入りは2作(先週0作)となった。

【TOP10動向】■Mrs. GREEN APPLE「ライラック」が2週連続1位 自身最速で4億回突破昨年末の『第66回 輝く!日本レコード大賞』で大賞を受賞したMrs. GREEN APPLEの「ライラック」が週間ストリーミングランキングで2週連続通算18週目の1位を獲得した。週間再生数1624.3万回(先週比20.2%増)は、先週1/13付の1351.0万回を上回り、自己最高記録を更新。デジタルシングル(単曲)ランキングでも自身初となる2週連続1位を獲得した。ストリーミングの累積再生数は4億949.0万回で、24/4/22付の初登場から40週目で4億回を突破。「ケセラセラ」の69週を抜き、自身最速での達成となった。累積再生数4億回突破は通算7作目。「アーティスト別4億回再生突破作品数」記録で歴代単独1位となった。Mrs. GREEN APPLEは計4作がTOP10入りし、そのうち3作がTOP5入り。3位(先週8位)は先週比138.1%と大幅増で5ランクアップした「ケセラセラ」(週間再生数816.7万回)、4位(先週5位)は「ビターバカンス」(週間再生数793.5万回/先週比16.8%増)、6位(先週9位)は「Soranji」(週間再生数668.9万回/先週比13.7%増)と続いた。Mrs. GREEN APPLEのTOP500ランクイン楽曲数は、先々週1/6付24曲→先週1/13付27曲→今週1/20付33曲と、年末年始にかけて大幅増。週間再生数は2位に約3.4倍の大差をつける1億276.6万回(先週比26.3%増)の大台突破となり、今週も圧倒的な強さを見せた。2週連続2位は、ROSE(E=アキュートアクセント付き)& Bruno Mars「APT.」(2024年10月18日配信開始)。週間再生数は1007.6万回(先週比0.5%減)と10週連続で1000万回を突破、累積再生数を1億3116.7万回に伸ばした。Creepy Nutsは今週も2曲がTOP10入り。5位(先週3位)の「オトノケ - Otonoke」(週間再生数723.6万回/先週比5.9%減)は14週連続TOP5入り。8位(先週4位)は「オリコン年間ランキング2024」作品別売上数部門で3冠に輝いた「Bling-Bang-Bang-Born」(週間再生数580.6万回/先週比17.0%減)で累積再生数は6億940.3万回となった。7位(先週7位)はOmoinotake「幾億光年」(週間再生数597.8万回/先週比3.6%減)で累積再生数は3億7309.4万回。9位(先週11位)は6週ぶりTOP10返り咲きとなったCUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか?」(週間再生数578.1万回/先週比10.7%増)、10位(先週6位)はこっちのけんと「はいよろこんで」(週間再生数556.4万回/先週比10.7%減)の順となった。アーティスト別TOP500合計再生数の上位30組のうち、大半の23組が前週比増(先週14組)となった。TOP500入り曲数では、1位が前出のとおりMrs. GREEN APPLEの33曲、2位がback numberの21曲、3位がVaundyの18曲、4位がYOASOBIの15曲、5位がOfficial髭男dismの14曲となっている。【上位トピック】■BOYNEXTDOOR、1stデジタルシングルが初登場17位今週の初登場最上位となったのは、韓国の6人組グループ・BOYNEXTDOORの1stデジタルシングル「IF I SAY, I LOVE YOU」(1月6日配信開始)。週間再生数494.2万回で17位に初登場した。2023年5月にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENT初のボーイグループとして誕生したBOYNEXTDOOR初のデジタルシングルは、別れを経験したあとの現実的な姿を描いたダンスナンバー。TAESAN(テサン)とWOONHAK(ウナク)が楽曲制作に参加した。1月31日には、同曲の日本語バージョン「今日だけI LOVE YOU(Jananese Ver.)を配信リリースすることが決まっている。また、1月30日からは、日本での単独コンサートツアー『BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’ IN JAPAN』(6都市全12公演)を開催する。■NiziU、ミニアルバムのリード曲「YOAKE」が40位初登場NiziUの新曲「YOAKE」(1月8日配信開始)が、週間再生数266.5万回で40位に初登場。同曲は、2月5日にリリースする1stミニアルバム『AWAKE』のリード曲として先行配信され、1月11日放送の日本テレビ系『with MUSIC』で地上波初披露した。今年2月には最年少メンバーのNINAが20歳となり、全員が20代に突入するNiziUが、新しい夜明けと共により広い世界へと飛び出していく「成長」と「自立」を描いたエモーショナルな楽曲となっている。