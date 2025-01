『トムとジェリー』の誕生から85周年を迎える2025年2月10日(月)、「TOM and JERRY DINER」が、「シティダイニングくうてん」にて期間限定オープンすることが決定! 渋谷での開催に続き博多での開催となる。2023年秋、渋谷で約半年の期間限定にて開催し、さまざまな世代から好評を博した「TOM and JERRY DINER」が、誕生から85周年を迎える2025年2月10日(月)より、人気だった一部のメニューに加え新たなメニューやオリジナルグッズでよりパワーアップして博多にやって来る。

本ダイナーは、世界中で愛されるネコのトムとネズミのジェリーが繰り広げるドタバタ楽しいアニメーションシリーズ『トムとジェリー』の世界に入り込んだような気持ちになれるスペシャル仕様。アメリカンダイナーを彷彿とさせる赤と黄色の配色にブロックチェックがポイントになった内装や、博多ならではの新メニューなどをお楽しみいただける。ダイナーに先駆けて、2025年2月7日(金)よりアミュエストでは、「TOM and JERRY DINER」のオリジナルアイテムをはじめ、ユーモアあふれる『トムとジェリー』グッズがそろう「POP UP SHOP by TOM and JERRY DINER」が期間限定でオープンすることも決定!新メニューの詳細や予約方法などは後日プレスリリースや各種公式サイト、トムとジェリー公式SNSよりお知らせされるので、続報をチェックしよう。おいしい食事とたのしい時間を、『トムとジェリー』の世界に入り込んだように味わうことができる、ユーモアとワクワクがたっぷりの「TOM and JERRY DINER」を「シティダイニングくうてん」で楽しんでね!TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co.WB SHIELD: TM &(C)WBEI.(s25)