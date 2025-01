英語を話せるようになりたい、ビジネスの場面で自分の考えを英語で伝えたい…。「使うため」の英語を身に付けるには、どのような学習法が良いのでしょうか。社会言語学者の瀧野みゆきさんは、英語を「世界の共通語」として捉え直す「ELF(English as a Lingua Franca =エルフ)」という考え方を取り入れた学習法を提案しています。そこで今回は、瀧野さんの著書『使うための英語―ELF(世界の共通語)として学ぶ』から、新しい視点の英語の学び方を一部ご紹介します。

【書影】「知っている英語」を「使える英語」に変えるための勉強法とは?瀧野みゆき『使うための英語―ELF(世界の共通語)として学ぶ』

* * * * * * *

ミーティングに参加するとは

英語のミーティングに参加すると言っても、単にその場にいて、英語での議論が進むのを聞いているだけなら難しくはない。しかし、積極的にその意思決定に貢献しようとすると、難易度は高まる。

英語のミーティングでは、「静かに微笑みながら、英語の議論を聴き、発言しない人」は、他からは「我々の意見を聞いて、理解し、質問も反論もしないほど、すべてに賛成している」と解釈される可能性がある。

少なくとも、欧米のミーティングでは、そうみなされても文句は言えない。質問や反論のチャンスはあったのに、言わなかったのだから。

一方、自分としては、「英語が半分も聴き取れず、話についていくのがやっと。本当は反論したかったけれど、考えをうまく英語でまとめられず、発言のタイミングもわからなくて、何も言えずに終わってしまった」と思っていたりする。このギャップを埋めたい。

ミーティングの課題を分解する

こうした、日本人のノンネイティブの視点から見える英語のミーティングに参加する際に出会いやすい課題を分析すると、以下の6つにまとめられる。

(1)リスニングについていけない:英語が充分聴き取れないので、議論の細かい内容や、ときには全体の流れがつかめない。

(2)英語で意見を要領よく言えない:リスニングをしながら素早く自分の意見をまとめ、簡潔に英語で説明できない。言葉に詰まったり、ついつい同じことを何度も繰り返して言ってしまったりする。

(3)反論の仕方がわからない:相手の気分を害することなく、どう反論すればいいかわからない。

(4)説得ができない:相手を納得させる、説得力のある意見の言い方がわからない。

(5)発言のタイミングをつかめない:いつ、どのようにして発言したらいいかわからない。特に重要な論点で議論が白熱するほど、発言の機会をつかみにくい。

(6)相手の人となりが読み取れない:日本語のミーティングで感じ取れるようには、相手の性格やテーマへの関心度、立場が把握しにくい。あるいは、相手が何を考えているか、想像が難しい。

このような課題の対処法について「だからもっと英語を勉強しましょう」と言っても、短期的には変化は起こしにくい。また、必要な英語力の判断は個人によって違うので、本記事を参考に、自分に合ったスキルを伸ばす訓練を考えていただくといいだろう。

ここでは、すでにある程度は英語を使える前提で、現在の英語力を活かして実践できる対策を検討してみよう。

英語が聴き取れない問題

多くのELFユーザーの経験を聞いてきて、英語のミーティングに参加する際、最初に直面する壁は聴き取りにあるので、(1)に「リスニングについていけない」を挙げた。聴き取れないと何もできない。一方、聴き取れればある程度の対処法はある。

会議で英語が半分も理解できていないと感じたら、その議論への参加はかなり難しい。よく聴き取れないまま何も言わずに出席し続けると、重要な決定が行われた際にあとで覆すことはまずできない。参加して何も発言しなければ、それは同意したと解釈される。

また、議論のおおまかな流れはつかめても、詳細が聴き取れず、価格や納期などの重要事項を誤解するリスクもある。はっきりと理解できないまま、流れに押されて議論に同意するのは避けたい。

そのため、重要な会議にある程度の責任をもって参加する際に聴き取りに問題があると感じるなら、そう申し出て、通訳を頼んだほうがいい。また、英語が堪能な同僚に同席を依頼し、会議中に内容を随時確認する方法もある。

さらに、状況が許せば「英語にまだ慣れていないので、今回は傍聴者として参加させてほしい」と主催者に予めはっきり伝えるのもひとつの選択肢だろう。

こうした対策を言い出しにくくて、聴き取れるふりをして会議に出席すると、大きな誤解を招く原因となりかねない。自分から言い出さなくても、周りが自分の英語力不足を察し配慮してくれるだろうと期待しても、そうはならないことが多い。

一方で、リスニングに不安があるが自力で乗り切る必要がある状況では、考えられる対策は4つある。

(A)事前準備

(B)議論の文字化

(C)会議の進め方の変更

(D)会議後のフォロー

これらの対策は、聴き取りを容易にするだけでなく、自分の意見を言う準備や、発言の機会をつかむのにも役立つ。詳しく考えよう。

(A)事前準備

重要なミーティングでは、議題や進行計画をまとめたアジェンダとよばれる資料を作成し、事前に参加者に配布するのが一般的だ。このアジェンダを丁寧に読み、会議の流れをできるだけ細かく予習する。主催者がアジェンダを作るのが通例だが、自分で作ったほうが準備としては役立つ。

大人数の会議では難しいだろうが、2者間のミーティングなら、自分から率先してアジェンダを作って送ることも検討したい。自分でアジェンダを作ると、ミーティングの流れを深く理解し、詳細を検討し、自分が安心できる形での進行を提案しやすい。

事前準備では、アジェンダにある語彙はもちろん、議論が進む中で使いそうな語彙や表現を考えて、メモをしておく。また、会議で使われる英語資料があれば、事前に入手し、内容を丁寧に読んで論点を把握しておく。

ミーティング中に英語の討議を聞きながら英語の資料を読むのは非常に難しい。こうして、事前に頭の中で議題や進行、論点を具体的にイメージしておくと、リスニングは格段に楽になる。

さらに、自分が発言したい内容を、予測できる範囲で英語で準備し、練習する。

(B)議論の文字化、(C)会議の進め方の変更

(B)議論の文字化

ミーティング中も、アジェンダが文字で手元にあると、議論の流れを理解するのがずっと楽になる。重要かもしれない発言を聞き逃したとしても、アジェンダを見て、「今はこの部分ですね。ここがはっきり理解できませんでした」と相手に確認しやすい。

アジェンダがない場合や、議論がアジェンダから逸脱して、馴染みのない単語や数字が多く出てきて混乱したら、その単語だけでも板書などで文字に書いてくれるように頼むと、理解しやすい。

(C)会議の進め方の変更

必要と感じたら、積極的に、ミーティングの進め方の変更を提案する。「全体としてもう少しゆっくり話しましょう」「ここで数分、日本語で内容を確認する時間をください」「英語の堪能なxxさんに、重要な部分を日本語に要約してもらいたいのですが」。

ミーティングの場数を踏まないと、こうした提案はなかなか言い出しにくい。しかし、英語で仕事をし慣れたELFユーザーからは、会議で困った際に進め方の変更を提案して乗り越えたという経験談をしばしば聞いた。

英語のミーティングで、自分の英語力の不足を率直に伝え、協力を頼むのは気が重い。とりわけ、多くの利害関係者や参加者がいる会議では難しいだろう。

しかし、お互いの理解と協力を通して課題を解決しようとする際には、英語の問題をよりオープンに話したほうが、より成果のある協議ができると、私は考える。それぞれのミーティングの状況にあわせて、可能な範囲で率直に話す方法を検討することを勧める。

ELFとミーティング

英語のミーティングに参加する際、英語力の差異を「英語力の上下」ではなく、「言語レパートリーの違い」と捉えるELF発想をもつと、心理的な負担が軽くなる。

もしミーティングが、スペイン語やアラビア語で行われるなら、その言葉がわからないと堂々と言えるだろう。しかし、英語の場合、「わからない」と言うのに抵抗を感じる人が多い。英語は世界の共通語だし、英語ぐらいわからないと勉強不足と思われそうで恥ずかしいと感じるのかもしれない。



(写真提供:Photo AC)

しかし、「英語力はその人の努力や能力と必ずしも正比例しない」。出身地によって、英語と他の言語の役割や使われる頻度も違うし、教育制度もさまざまである。

たとえば、英語で教育を受けてきたネイティブは、中学生ぐらいから英語の議論を日常的に繰り返し経験しているだろう。彼らは、英語教育を通じて長期間充分な訓練を受け、思い通りに使える言語に支えられて、英語の議論に参加する。あなたの英語ミーティングの経験値と全く違う。

ELFにおける英語力は不平等であり、英語のミーティングでは、この英語力の差が影響を及ぼす。理想としては、英語力にかかわらず全員が平等に参加できる状況が望ましいが、現実のビジネスでは違うことが多い。強い英語力を背景に交渉を有利に進めようとする人もいれば、英語力の差を利用してわざとプレッシャーをかける人もいる。

私は、このような状況に対して抗(あらが)わないといけないと考える。だから、私は英語のミーティングでは英語力について率直に話題にするほうが、問題がないふりをするよりも良い結果を導くと信じている。

英語について、謝らない

しかし、英語力について率直に話すことは、謝ることではない。英語に慣れていない日本人が、こう言っているのをたびたび聞く。

I am sorry that my English is very poor.

ELF発想では、英語の上手下手は、謝ることではない。個々の英語を使ってきた歴史や経験の差だし、その人のキャリアや人生における英語の優先度の違いの表れだ。だから、淡々と礼儀をもって「もう少しゆっくり話してください」とお願いする。必要なら「まだ英語の会議に充分慣れていないので」と理由を添えてもいい。

・Could you please speak a little slower and write the numbers on the whiteboard? I am having trouble understanding.

・I was wondering if everyone could speak slower. I am not used to attending meetings in English.

そして、謝る代わりに、“Thank you.”あるいは、“Thanks for your understanding. ”と、お礼を言おう。会議の最後に、相手の目を見ながら握手をし笑顔で感謝を伝えるほうが、対等で長期的に良好なビジネス関係が作れる。

なお、英語力を上下と捉えず、多様性と考えるのだから、自分より英語に不慣れな人と対話する際には、相手の状況に配慮してわかりやすい英語を使おう。

(D)会議後のフォロー

話をもとに戻そう。ミーティングに参加する際に、聴き取りに課題があると感じるときの4つの対策の最後を説明する。

ミーティングが終わったら、すぐに英語での議論を整理して議事録を作成し、自分たちが理解している内容を他の参加者と共有し、確認しておく。

日本語でもミーティング後の議事録は重要だが、英語では、聞き違いや解釈の違いのリスクが高いから、よりいっそう、理解の確認に注意が必要になる。

英語で議事録を作るのは、日本語よりはるかに手間がかかる。しかし、直後の議事録で双方の誤解を見つければ修復できる可能性は高く、時間が経ってから問題が発見されて解決が困難になるのを防げる。

※本稿は、『使うための英語―ELF(世界の共通語)として学ぶ』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。