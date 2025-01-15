»°ÂÀÏº¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡È¤í¤¦Â¼¡É¤¬!? Àî±ÉÍûÆà±é¤¸¤ë¿¥É±¤¬au¡ß¥í¡¼¥½¥ó¤Î¥³¥é¥ÜCM¤ÇÂç³èÌö
au¤ÎCM»°ÂÀÏº¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¿¥É±¤ò±é¤¸¤ëÀî±ÉÍûÆà¤µ¤ó¤¬¡¢au¤È¥í¡¼¥½¥ó¤Ë¤è¤ë´ë¶È¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¥³¥é¥ÜCM¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
au¿·CM¡Ö¥¢¥²¥¢¥²¤ÎÅ¹¡×ÊÓ¤Ç¤Ï¡¢Àî±É¤µ¤ó±é¤¸¤ë¿¥É±¤¬¤É¤³¤«¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ëÀÄ¤ÈÇò¤ÎË¡Èï¤òÃåÍÑ¡£¥í¡¼¥½¥ó¿·CM¡ÖÇ»¸ü¥·¥ç¥³¥é¥¹¥¤¡¼¥Ä ¿¥É±¡×ÊÓ¤Ç¤Ï¡¢¿·ºî¥·¥ç¥³¥é¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¿©´¶¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤àÀî±É¤µ¤ó¤¬¿¥É±¤Î»Ñ¤ËÊÑ¿È¡£¤½¤ì¤¾¤ì1·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Ë¤ÆÊü±Ç³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¿¥¤Á¤ã¤ó¤¬¡È¤í¤¦Â¼¤ÎÊØÍø¤ÊÅ¹¡É¤ÎÅ¹°÷¤Ë¡ª
au¿·CM¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢»°ÂÀÏº¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¢¤ë¡È¤í¤¦Â¼¤ÎÊØÍø¤ÊÅ¹¡É¡£¤É¤³¤«¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ëÀÄ¤ÈÇò¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤ÎË¡Èï¤òÃå¤Æ¤ªÅ¹¤ÇÆ¯¤¯¿¥¤Á¤ã¤ó¤È¡¢Ponta¥Ñ¥¹¤ò½ä¤ë»°ÂÀÏº¤¿¤Á¤Î²ñÏÃ·à¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¹Ô¤¯¤Ê¤éPonta¥Ñ¥¹¤¬¤ª¥È¥¯¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤ÈèÏ«´¶¤¬º£Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¤µ¤ó¡Ë¡×¡¢¡Öº£Æü¤Ïµ×¡¹¤Ë±º¤Á¤ã¤ó¤Ç¾Ð¤¤¤¬´®¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀÎ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡Ê¾¾ÅÄæÆÂÀ¤µ¤ó¡Ë¡×¡¢¡ÖÅ¹Æþ¤Ã¤Æ¿ôÉÃ¸å¤Ë¤Ï¤â¤¦¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡ÊßÀÅÄ³Ù¤µ¤ó¡Ë¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½ª»Ï¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
Ponta¥Ñ¥¹¡Ö¥¢¥²¥¢¥²¤ÎÅ¹¡×ÊÓ¡ÊYouTube¡Ë
https://youtu.be/vqLg3ARYAK4
¿¥¤Á¤ã¤ó¤¬¥í¡¼¥½¥ó¿·CM¤Ë¤âÅÐ¾ì!?
Àî±É¤µ¤ó±é¤¸¤ë¿¥É±¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¿·CM¤Ç¤â³èÌö¡£¥í¡¼¥½¥ó¤Î¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿·ºî¤Î¥·¥ç¥³¥é¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òËËÄ¥¤ë¤È¡¢¸ý¤ÎÃæ¤ÇÊÑ²½¤¹¤ë¿©´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢Àî±É¤µ¤ó¤¬¿¥É±¤Î»Ñ¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¿·ºî¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¤Û¤É¤±¤ëÇ»¸ü¥Ù¥¤¥¯¥É¥·¥ç¥³¥é¡×¤È¡Ö¤È¤í¤±¤ëÇ»¸ü¥ì¥¢¥·¥ç¥³¥é¡×¤ò¿©¤Ù¤¿Àî±É¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤â¥Á¥ç¥³É÷Ì£¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÇ»¸ü¤ÇÅß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤í¤±¤ëÇ»¸ü¥ì¥¢¥·¥ç¥³¥é¤Ï¥à¡¼¥¹¤¬¥¢¥¤¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ë¤È¤í¤±¤Æ¡¢¤Û¤É¤±¤ëÇ»¸ü¥Ù¥¤¥¯¥È¥·¥ç¥³¥é¤ÏÇ»¸ü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤í¤Û¤í¤ÈÀå¤Î¾å¤Ç¤Û¤É¤±¤ë´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â¿·´¶³Ð¤Ê¿©´¶¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¡¼¥½¥ó¡ÖÇ»¸ü¥·¥ç¥³¥é¥¹¥¤¡¼¥Ä ¿¥É±¡×ÊÓ¡ÊYouTube¡Ë
https://youtu.be/cb2T2R_US4o
¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤â¸ø³«Ãæ
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤³¤Î°áÁõ¡Ê¿¥É±¡Ë¤Ç»£¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¿·¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Î¾CM¤Î¶¶ÅÏ¤·Ìò¤òÌ³¤á¤¿Àî±É¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ÇÀî±É¤µ¤ó¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¥¤Á¤ã¤ó¡¦Àî±É¤µ¤óÌ©Ãå¥á¥¤¥¥ó¥°¡ÊYouTube¡Ë
https://youtu.be/4YF3nZO_yGM