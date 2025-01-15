µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢¡ÈAI¡ÉÌò¤ËÄ©Àï¡Ö¿·¤·¤¤Èâ¤¬³«¤¤¤¿¡× º£¸å¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤ÌòÊÁ¤â¹ðÇò
¡¡15ÆüÄ«¡¢²½³Ø¥á¡¼¥«¡¼¡¦DIC³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¿·CM¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê31¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛAIÀ¸À®¥Ü¥¤¥¹¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ëµÈ²¬Î¤ÈÁ
¡¡º£²ó¤ÎCM¤Ï¡¢¡Ö²½³Ø¤¬¹¥¤¤Ç¹¥¤¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÈDIC²¬Î¤ÈÁ¡É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¡¢µÈ²¬¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡ÖAI¡×Ìò¡£¤Þ¤¿¡¢AI¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¡ÈAI DIC²¬Î¤ÈÁ¡É¤¬Ì´¤ò±þ±ç¤¹¤ëÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡×¤¬3·î31Æü¤Þ¤Ç³«Àß¤µ¤ì¡¢µÈ²¬¤ÏAIÀ¸À®ÍÑ¤Î¥Ü¥¤¥¹¼ýÏ¿¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤äÀ¼Í¥¤Î¤ª»Å»ö¤Ê¤É¡¢À¼¤Î»Å»ö¤Ï¿§¡¹·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÍÞÍÈ¤òÍÞ¤¨¤Æ²»¤òÏ¿¤ë¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢»äÅª¤Ë¤Ï¾×·âÅª¤Ê»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤Èâ¤¬³«¤¤¤¿¤Ê¡¢¿Ê²½¤·¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤¹¤´¤¯Ã¸¡¹¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤¹¡£Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Æñ¤·¤¤ÍåÎó¤Î¸ÀÍÕ¤ä¡¢Á´Éô²£Ê¸»ú¤Î¸ÀÍÕ¤òAI¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤ÆÏ¿²»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ýÏ¿¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤âÊ¹¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤ÊÈ¿ÌÌ¡¢ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ïº£¸å¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤ÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¼«¿È¤¬´ØÀ¾½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«´ØÀ¾ÊÛ¤ÇÏÃ¤¹ÌòÊÁ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£ÃÏ¤Î¸ÀÍÕ¤òÏÃ¤»¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÏÃ¤ä´ØÀ¾¿Í¤ÎÌò¤ò¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¡ØABEMA Morning¡Ù¤è¤ê¡Ë