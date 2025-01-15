¡Ö¤¢¤¹¤Ê¤í¡×¡Ö¼ã¼Ô¤Î¡×¤«¤é30Ç¯Ä¶¡ÄÌÚÂ¼ÂóºÈ?²¼¤ÎÌ¾Á°¸Æ¤Ó?½÷Í¥¤ØÂ£¤Ã¤¿Ä¾É®¼ê»æ¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö»ú¤âÃËÁ°¡ª¡×¡ÖºÇ¸å¤Î¡Ä¤¬¤¤¤¤¤Í¡Á¾Ð¡×
¡¡ÇÐÍ¥Ž¥ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬±ýÇ¯¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥¤È¸ò¤ï¤·¤¿¼ê»æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó MUSIC10¡×(¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷)¤Ë14Æü¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤¹¤Ê¤íÇò½ñ¡×(1993Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¡¢¡Ö¼ã¼Ô¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×(94Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¶¦±é¤·¤Æ°ÊÍè¤Î¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë½÷Í¥Ž¥ ÎëÌÚ°É¼ù¤È·ÚÌ¯¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷¸å¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢ÌÚÂ¼¤ÈÎëÌÚ¤¬¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ø¸þ¤±¤¿¼ê»æ¤òÅê¹Æ¡£Æ±¤¸ÊØ¤»¤ó¤Ë½ÄÊÂ¤Ó¤Ë¡¢2¿Í¤ÎÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°É¼ù¡×¡Ö¤¿¤Ã¤¯¤ó¡×¤È¸ß¤¤¤ò¸Æ¤Ó¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÄÖ¤é¤ì¤¿Ê¸ÌÌ¤«¤é¤Ï¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬»Ç¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ª2¿Í¤¬¤Ä¤¯¤Å¤¯ÃçÎÉ¤·¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö°É¼ù¤µ¤ó¤È¤ÎÆ±µéÀ¸´¶¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¡Ö¤¿¤Ã¤¯¤ó¤È°É¼ù¤µ¤ó¤ÎÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸«¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡Á¡×¡Ö»ú¤âÃËÁ°¡ª¡×¡ÖºÇ¸å¤Î...¤¬¤¤¤¤¤Í¡Á¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£