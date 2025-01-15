181¥»¥ó¥Á¤Ë¥Ò¡¼¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¡Ä¥ß¥¹Æ±»Ö¼Ò¤ÎÀ®¿Í¼°¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö190¥»¥ó¥ÁÄ¶¤¨!?¡×¡Ö12Æ¬¿È¡ª¡×¡Ö¤ªåºÎï¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡¡Ö¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æ±»Ö¼Ò¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç¡Öº£µÜ½¿Ê¡Ì¼¡×¤ÎÊ¡Ì¼ÂåÉ½¤Ç¤â¤¢¤ëÌÚÂ¼ºù»Ò¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£àÆó½½ºÐ¤ÎÌç½Ðá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¿¶Âµ¡¢ÏÂ¤ÈÍÎ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥è¡¢ÆÃ¤Ë·¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢À®¿Í¼°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£181¥»¥ó¥Á¤ÎÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ëßê¤Ó¤ä¤«¤ÊÃåÊª¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ò¡¼¥ë¤Î¹â¤¤·¤¤òÍú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¿äÄê¿ÈÄ¹¤Ï190¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥â¥Ç¥ëÄ¶Èþ¿Í¡×¡Ö¿¶Âµ¤Ë¥Ò¡¼¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£¥«¥Ã¥³¥è¤Ç¤¹¡×¡Ö¥â¥À¥ó¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿¶Âµ»Ñ¡¢¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¯¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö190¥»¥ó¥ÁÄ¶¤¨!?¡×¡Ö12Æ¬¿È°Ì¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¥Ï¥Ã¡¢¤È¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤È¤Æ¤âåºÎï¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤ªåºÎï¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£