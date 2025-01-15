BMSG、所属アーティスト23名による大規模フェス＜BMSG FES′24＞DVD & Blu-ray本日リリース
BMSGが、SKY-HI / Novel Core / BE:FIRST / MAZZEL / Aile The Shota / edhiii boi / REIKO / BMSG POSSE / ShowMinorSavage / RUI / TAIKI / KANON、の所属アーティスト23名による大規模音楽フェス＜BMSG FES’24＞のDVD & Blu-rayを本日リリースした。
Kアリーナ横浜で開催され、全6公演で約12万人を動員した＜BMSG FES’24＞では、グループの垣根を超えたスペシャルなコラボステージやAile The Shota率いる“BMSG MARINE”、SKY-HI率いる“BMSG SKY”、Novel Core率いる“BMSG GAIA”の3ユニットによるパフォーマンス、さらに各アーティストの魅力が詰まった合計41曲による熱いステージが繰り広げられた。発売となったDVD & Blu-rayではそんなライブの模様を完全収録している。さらに、特典映像には舞台裏に密着した「BMSG FES'24 -Behind The Scenes-」も収録されている。
▲購入特典 A3サイズカレンダーポスター
リリース情報
2025年1月15日（水）発売
予約：https://bmsg.lnk.to/BMSGFES24
［DVD2枚組（スマプラ対応）通常盤］
品番：AVBD-27827〜8 POS：498806427827/5
価格：\6,600（税込）
初回仕様：デジパック
初回特典（封入）：ジャケットサイズステッカー
［Blu-ray Disc2枚組（スマプラ対応）通常盤］
品番：AVXD-27829〜30POS：498806427829/9
価格：\6,600（税込）
初回仕様：デジパック
初回特典（封入）：ジャケットサイズステッカー
［初回生産限定 DVD3枚組（スマプラ対応）BMSG MUSIC SHOP盤］
品番：AVZ1-27831〜3 POS：498806427831/2
価格：\13,200（税込）
永続仕様：デジパック・ワンピースBOX
永続特典（コンテンツ）：特典映像あり
封入特典：フォトカードセット（25枚入り）・フォトフレーム
［初回生産限定 Blu-ray Disc2枚組（スマプラ対応）BMSG MUSIC SHOP盤］
品番：AVZ1-27834〜5 POS：498806427834/3
価格：\13,200（税込）
永続仕様：デジパック・ワンピースBOX
永続特典（コンテンツ）：特典映像あり
封入特典：フォトカードセット（25枚入り）・フォトフレーム
DVD & Blu-ray
●LIVE本編（全品番共通）
＜BMSG FES'24＞2024.9.21-23 K-Arena Yokohama
全41曲収録
※BMSG MUSIC SHOP盤のみSKY-HI, Novel Core, Aile The Shota, edhiii boi, KANONによる副音声付き
1. Glitch / BMSG GAIA
2. No Way Back / Novel Core
3. カミサマキドリ / Novel Core
4. DOG -freestyle- / Novel Core
5. MF / Novel Core, SHUNTO, RYOKI
6. Name Tag / Novel Core, SKY-HI, edhiii boi, RYOKI, RYUKI, TAIKI
7. Swan's War / BMSG SKY
8. Counterattack / MAZZEL
9. Vivid / MAZZEL
10. Seaside Story / MAZZEL
11. ICE -Ballad Ver.- / KAIRYU, REIKO
12. So Good / REIKO
13. Neverland / REIKO
14. MISSION / MAZZEL, SKY-HI, REIKO
15. Memoria / BMSG MARINE
16. 踊りませんか？ / Aile The Shota
17. J-POPSTAR / Aile The Shota
18. Pandora / Aile The Shota
19. Villains / Aile The Shota
20. Tiger Style / SKY-HI, Aile The Shota, JUNON, LEO, TAKUTO
21. New Chapter / BMSG ALLSTARS
22. MINNA BLING BLING / BMSG POSSE
23. OVERDRIVE / BMSG POSSE
24. I just wanna be myself / LEO
25. Uiteru / edhiii boi
26. GALAXY / edhiii boi
27. Metamorphose / SHUNTO, RYUHEI
28. 14th Syndrome / SKY-HI, edhiii boi, RUI, TAIKI, KANON, RYUHEI
29. Forked Road / RUI, TAIKI, KANON
30. Thinkin' bout you -Ovall remix- / ShowMinorSavage
31. Ocean -Ovall remix- / ShowMinorSavage
32. -Dance Break- / SOTA, MANATO
33. Mainstream / BE:FIRST
34. Boom Boom Back / BE:FIRST
35. Blissful / BE:FIRST
36. タイトル未定 / SKY-HI
37. 何様 / SKY-HI, EIKI
38. Turn Up / SKY-HI
39. To The First / SKY-HI, BE:FIRST
40. D.U.N.K. / BMSG ALLSTARS
41. Brave Generation -BMSG United Remix- / BMSG ALLSTARS
●BMSG FES’24 -Behind The Scenes-
（BMSG MUSIC SHOP盤 約60分／通常盤約30分）
●BMSG MUSIC SHOP限定盤 特典映像
BMSG FES’24 -Behind The Scenes of Opening Movie-
BMSG FES’24 -TRAINEE MC Collection-（5公演分収録）
BMSG FES’24 D.U.N.K. -Dance CYPHER ANGLE-（5公演分収録）
BMSG FES’24 -North/South Salon Camera-
◆各音楽配信サービスでセットリストプレイリストを公開中
https://bmsg.lnk.to/BMSGFES24_SETLIST
・BMSG MARINE / Memoria
Music Video：https://youtu.be/7I4ymKkLz-U
Streaming & Download：https://lnk.to/BMSGMARINE_Memoria
・BMSG SKY / Swan’s War
Music Video：https://youtu.be/bCCpIHDImIE
Streaming & Download：https://lnk.to/BMSGSKY_SwansWar
・BMSG GAIA / Glitch
Music Video：https://youtu.be/mCoXtsdtZl8
Streaming & Download：https://lnk.to/BMSGGAIA_Glitch
関連リンク
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