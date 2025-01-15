¶Ë¾å¤Î¡í¥·¥ó¥×¥ë¥Ñ¥¹¥¿¡í¥ì¥·¥Ô Âè5²ó »þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ø! ´ÊÃ±¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Ëºî¤ë¡ÖÌÀÂÀ»Ò¤È¤Þ¤¤¤¿¤±¤ÎÏÂÉ÷¥Ñ¥¹¥¿¡×
¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤É¡Ø¶ñºà2¼ïÎà¤Ê¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤ ¶Ë¾å¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥Ñ¥¹¥¿100¡Ù(1,980±ß¡¿Chef Ropia ¾®ÎÓÍ¡»ËÃø)¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ËÜ½ñ¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý³¦¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥·¥§¥Õ¡¦¥í¥Ô¥¢¤¬Â£¤ë¡¢¶ñºà¤¬2¼ïÎà¤Ê¤Î¤Ë¥×¥íÊÂ¤ß¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¸Ø¤ë¥Ñ¥¹¥¿¥ì¥·¥Ô100Áª¡£
Ãø¼Ô¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍýÅ¹¡ØPonte Carbo¡Ù¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¾®ÎÓÍ¡»Ë»á¤À¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î¥³¥Ä¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¥ì¥·¥Ô¤ä¡¢¥×¥í¤Îµ»¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¸ø³«¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØChef RopiaÎÁÍý¿Í¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï55Ëü¿Í¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¢Áí»ëÄ°²ó¿ô¤Ï1²¯7000Ëü²óÄ¶¤¨¤ÈÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£
º£²ó¤ÏÆ±½ñ¤«¤é¡¢¶Ë¾å¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥Ñ¥¹¥¿¤òºî¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖÌÀÂÀ»Ò¤È¤Þ¤¤¤¿¤±¤ÎÏÂÉ÷¥Ñ¥¹¥¿¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¡£¤¢¤ï¤¿¤À¤·¤¤¿·Ç¯¤Ë¡¢´ÊÃ±ÀäÉÊ¥Ñ¥¹¥¿¤ÇÆü¾ï¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£
¡û1. ¥á¥¤¥ó¿©ºà¤Ï¤Õ¤¿¤Ä
¥Ñ¥¹¥¿ºî¤ê¤ÏÌÌÅÝ½¤¤? ¤â¤·¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊÐ¸«¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥á¥¤¥ó¿©ºà¤Ï¡¢¥Á¡¼¥º¤ä¥È¥Þ¥È¡¢¹áÁð¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤Ä¡£ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¿©ºà¤À¤±¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¥Ñ¥¹¥¿¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿©ºà¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ª¤¤¤·¤¤¥Ñ¥¹¥¿¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤Ïº£¤¹¤°¼Î¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡û2. ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¢¥Á¡¼¥º¡¢Åâ¿É»Ò¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤Ë
¥Ñ¥¹¥¿¤ÎÌ£¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ì¤ÏÄ´Ì£ÎÁ¤Ç¤¹¡£500ml¤Ç2,000±ß¤¯¤é¤¤¤ÎÎÉ¤¤¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ï¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë»¨Ì£¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢ÎÁÍý¤ÎÌ£¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ã¡¼¥Î¥Á¡¼¥º¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢»ºÅâ¿É»Ò¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¾¯¤·¤À¤±ÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò»È¤¨¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ì¥·¥Ô¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤Ë¤Ï¾¯¤·¤À¤±¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«?
¡û3. ¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÏÌµ¸ÂÂç
ËÜ½ñ¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¤´¤¯¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç´°À®¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹áÁð¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¤ë¤È°ìµ¤¤ËÌ£¤ï¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¿©ºà¤Ç¥Ñ¥¹¥¿¤Ï¤â¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥¹¥¿¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û¢£ÌÀÂÀ»Ò¤È¤Þ¤¤¤¿¤±¤ÎÏÂÉ÷¥Ñ¥¹¥¿
¡Ú»ÈÍÑºàÎÁ¡Û
¡¦¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£ 80g
¡¦ÌÀÂÀ»Ò 30g(ÇöÈé¤Ï¼è¤ê¤Î¤¾¤¯)
¡¦¤Þ¤¤¤¿¤± 50g(¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë¼ê¤ÇÎö¤¯)
¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë 20g
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯ 1ÊÒ(¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)
¡¦Åâ¿É»Ò 1ËÜ
¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê Å¬ÎÌ(¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)
¡¦¹õ¸ÕÜ¥ Å¬ÎÌ
¡¦¤á¤ó¤Ä¤æ 20Õ(3ÇÜ´õ¼á¤Î¤â¤Î)
¡Úºî¤êÊý¡Û
¥Ñ¥¹¥¿¤Ï1¡ó¤Î±öÊ¬Ç»ÅÙ¤Ç¤æ¤Ç¤ë¡£
Å´¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤Þ¤¤¤¿¤±¤ò´¥Àù¤ê¤·¤Æ¡¢»ÝÌ£¤È¹á¤ê¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¤Ò¤¤¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢Åâ¿É»Ò¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¹á¤ê¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤¤¤¿¤±¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤Î¤æ¤Ç½Á20Õ¡¢¤á¤ó¤Ä¤æ¤ò²Ã¤¨¤ë¡£ÁÆÇ®¤¬¤È¤ì¤¿¤é¡¢ÌÀÂÀ»Ò¤ò²Ã¤¨¤ÆÏÂ¤¨¤ë¡£
¡Ú2¡Û¤Ë¤æ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ñ¥¹¥¿¤ò²Ã¤¨¤ÆÏÂ¤¨¤¿¤é¡¢»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢»Å¾å¤²¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê¤ò»¶¤é¤¹¡£
¡üPOINT
¤Þ¤¤¤¿¤±¤Ï¾Æ¤ÌÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤±¤ë¤È¹á¤ê¹â¤¯¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥¹¥¿¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û½ñÀÒ¡Ø¶ñºà2¼ïÎà¤Ê¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤ ¶Ë¾å¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥Ñ¥¹¥¿100¡Ù(1,980±ß¡¿¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹´©)
Æ±½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥·¥ó¥×¥ë¥Ñ¥¹¥¿¤Î¥ì¥·¥Ô¤òÂ¿¿ô¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¼¤Ò¶Ë¾å¥Ñ¥¹¥¿¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¿©Âî¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£
º£²ó¤ÏÆ±½ñ¤«¤é¡¢¶Ë¾å¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥Ñ¥¹¥¿¤òºî¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖÌÀÂÀ»Ò¤È¤Þ¤¤¤¿¤±¤ÎÏÂÉ÷¥Ñ¥¹¥¿¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¡£¤¢¤ï¤¿¤À¤·¤¤¿·Ç¯¤Ë¡¢´ÊÃ±ÀäÉÊ¥Ñ¥¹¥¿¤ÇÆü¾ï¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£
¡û1. ¥á¥¤¥ó¿©ºà¤Ï¤Õ¤¿¤Ä
¥Ñ¥¹¥¿ºî¤ê¤ÏÌÌÅÝ½¤¤? ¤â¤·¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊÐ¸«¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥á¥¤¥ó¿©ºà¤Ï¡¢¥Á¡¼¥º¤ä¥È¥Þ¥È¡¢¹áÁð¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤Ä¡£ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¿©ºà¤À¤±¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¥Ñ¥¹¥¿¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿©ºà¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ª¤¤¤·¤¤¥Ñ¥¹¥¿¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤Ïº£¤¹¤°¼Î¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡û2. ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¢¥Á¡¼¥º¡¢Åâ¿É»Ò¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤Ë
¥Ñ¥¹¥¿¤ÎÌ£¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ì¤ÏÄ´Ì£ÎÁ¤Ç¤¹¡£500ml¤Ç2,000±ß¤¯¤é¤¤¤ÎÎÉ¤¤¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ï¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë»¨Ì£¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢ÎÁÍý¤ÎÌ£¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ã¡¼¥Î¥Á¡¼¥º¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢»ºÅâ¿É»Ò¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¾¯¤·¤À¤±ÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò»È¤¨¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ì¥·¥Ô¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤Ë¤Ï¾¯¤·¤À¤±¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«?
¡û3. ¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÏÌµ¸ÂÂç
ËÜ½ñ¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¤´¤¯¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç´°À®¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹áÁð¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¤ë¤È°ìµ¤¤ËÌ£¤ï¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¿©ºà¤Ç¥Ñ¥¹¥¿¤Ï¤â¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥¹¥¿¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û¢£ÌÀÂÀ»Ò¤È¤Þ¤¤¤¿¤±¤ÎÏÂÉ÷¥Ñ¥¹¥¿
¡Ú»ÈÍÑºàÎÁ¡Û
¡¦¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£ 80g
¡¦ÌÀÂÀ»Ò 30g(ÇöÈé¤Ï¼è¤ê¤Î¤¾¤¯)
¡¦¤Þ¤¤¤¿¤± 50g(¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë¼ê¤ÇÎö¤¯)
¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë 20g
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯ 1ÊÒ(¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)
¡¦Åâ¿É»Ò 1ËÜ
¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê Å¬ÎÌ(¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)
¡¦¹õ¸ÕÜ¥ Å¬ÎÌ
¡¦¤á¤ó¤Ä¤æ 20Õ(3ÇÜ´õ¼á¤Î¤â¤Î)
¡Úºî¤êÊý¡Û
¥Ñ¥¹¥¿¤Ï1¡ó¤Î±öÊ¬Ç»ÅÙ¤Ç¤æ¤Ç¤ë¡£
Å´¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤Þ¤¤¤¿¤±¤ò´¥Àù¤ê¤·¤Æ¡¢»ÝÌ£¤È¹á¤ê¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¤Ò¤¤¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢Åâ¿É»Ò¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¹á¤ê¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤¤¤¿¤±¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤Î¤æ¤Ç½Á20Õ¡¢¤á¤ó¤Ä¤æ¤ò²Ã¤¨¤ë¡£ÁÆÇ®¤¬¤È¤ì¤¿¤é¡¢ÌÀÂÀ»Ò¤ò²Ã¤¨¤ÆÏÂ¤¨¤ë¡£
¡Ú2¡Û¤Ë¤æ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ñ¥¹¥¿¤ò²Ã¤¨¤ÆÏÂ¤¨¤¿¤é¡¢»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢»Å¾å¤²¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê¤ò»¶¤é¤¹¡£
¡üPOINT
¤Þ¤¤¤¿¤±¤Ï¾Æ¤ÌÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤±¤ë¤È¹á¤ê¹â¤¯¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥¹¥¿¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û½ñÀÒ¡Ø¶ñºà2¼ïÎà¤Ê¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤ ¶Ë¾å¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥Ñ¥¹¥¿100¡Ù(1,980±ß¡¿¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹´©)
Æ±½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥·¥ó¥×¥ë¥Ñ¥¹¥¿¤Î¥ì¥·¥Ô¤òÂ¿¿ô¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¼¤Ò¶Ë¾å¥Ñ¥¹¥¿¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¿©Âî¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£