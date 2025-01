最大32％の価格低減を実現！アイチューザー「みんなの会社に太陽光」入札結果

アイチューザーは、宮城県で実施している事業者向け太陽光発電設備等の共同購入事業「みんなの会社に太陽光」の入札結果を公表しました。

アイチューザーは、宮城県で実施している事業者向け太陽光発電設備等の共同購入事業「みんなの会社に太陽光」の入札結果を公表。

■宮城県・仙台市「みんなの会社に太陽光」の入札結果

令和6年12月4日に入札を実施し、以下図表の通り入札単価が決定しました。

*価格は税抜

■販売施工事業者の入札について

共同購入事業では、優良かつ価格競争力のある販売施工事業者に本事業の施工を任せられるよう、厳しい事前審査と入札が行われています。

事前審査では、販売施工事業者は施工実績や施工・メンテナンス体制、財務状況などの観点で厳しくチェックされます。

入札では事前審査に通過した販売施工事業者だけが参加し、最も安い価格を提示した販売施工事業者が事業の販売施工事業者として選ばれます。

共同購入事業 入札のイメージ

※登録に費用はかからず、設置・契約の義務はありません。

登録は5分程度で完了します。

※施工の枠が埋まり次第、募集を締め切らせていただく場合があります

■共同購入事業「みんなの会社に太陽光」とは

複数の事業者が集まって生まれる大きな購買力を活かした、新しい購入の仕組みです。

アイチューザーは自治体との間で共同購入事業に関する協定を締結し、事務局として参加事業者(太陽光発電設備の設置を希望する県内企業、学校法人、社会福祉法人等)の募集活動やサポート、販売施工事業者のフォローや入札の実施など、スムーズな事業の運営に努めます。

共同購入事業 概要図

事業への参加事業者は、販売施工事業者や製品を選定する手間を省きつつ、概算の設置費用や投資回収年数シミュレーションなど、検討に必要な資料を入手し、具体的な導入の検討をすすめる事が出来ます。

販売施工事業者は、特定のエリア内でおおよその受注の目途をたてられるため、コストの合理化が図れ、販売施工価格を下げることが可能となります。

自治体は、地域の再生可能エネルギーの普及を促進します。

共同購入事業は、このように全てのステークホルダーがメリットを享受できる、今までにない新しい事業です。

