ハイセンスジャパンは、収納がたりないときにセカンド冷凍庫としてお使いいただけ、キッチン以外にも置けるコンパクトな61L冷凍庫を2025年1月末に発売します。

ハイセンスジャパン「61L冷凍庫」

ハイセンスジャパンは、収納がたりないときにセカンド冷凍庫としてお使いいただけ、キッチン以外にも置けるコンパクトな61L冷凍庫を2025年1月末に発売。

■商品特徴

1. 前開きドア

収納した食材が見やすく取り出しやすい前開きドアを採用

2. クリア収納ケース

見やすく取り出しやすい引出し式のクリア収納ケースは、3段式で食材を分類して整理整頓できます。

3. スリムボディ

横幅480mm、高さ850mm、奥行450mmの設置場所を選ばない、スリムでコンパクトなサイズです。

4. 耐熱トップテーブル

耐熱(約100℃)仕様で電子レンジなどを上面に置けるので、スペースを有効活用できます。

※電子レンジのタイプによって置けない場合があります。

5. 7段階の温度調整つまみ

目盛り1〜3(庫内温度約-15℃):冬など周囲が5℃〜15℃のとき

目盛り4〜5(庫内温度約-18℃):春秋など周囲の温度が15℃〜25℃のとき

目盛り5〜6(庫内温度約-22℃):夏など周囲の温度が25℃〜35℃のとき

目盛り7(庫内温度約-28℃):一番低い温度設定にしたいとき

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post キッチン以外にも置けるコンパクトデザイン!ハイセンスジャパン「61L冷凍庫」 appeared first on Dtimes.