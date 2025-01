ドアの閉め忘れをアラームで知らせてくれる安心設計！ハイセンスジャパン「135L冷凍冷蔵庫」

ハイセンスジャパンは、一人暮らしや新生活の方におすすめの、使いやすい135L冷凍冷蔵庫を2025年1月末に発売します。

■商品特徴

1. コンパクトボディ2ドア

横幅481mm、高さ1129mmのコンパクトボディはキッチン以外の場所にもスッキリ置けます。

2. 49L引出し式冷凍室

冷凍食品の買い置きも安心の49L収納スペースの冷凍室。

引出し式2段トレーで食材の整理もしやすくなっています。

3. 大容量ドアポケット

2Lペットボトル3本置いても余裕の下段収納や350ml缶が10本置ける上段収納など充実の収納力。

4. 耐熱トップテーブル

耐熱(約100℃)仕様で電子レンジなどを上面に置けるので、スペースを有効活用できます。

※電子レンジのタイプによって置けない場合があります。

5. フレッシュケース

冷蔵室にはお肉、お魚、乳製品などの生鮮食品の保存に便利で中身が見やすいクリアなフレッシュケースを採用。

6. 白と黒の2色カラー

インテリアに合わせて、白か黒のボディカラーが選べます。

7. 静音設計約23dB(A)

生活空間に置いても音が気にならないほど静かです。

※JIS C9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃安定運転時)

8. 霜取り不要 ファン式

すばやく冷やせるファン式で自動霜取り搭載。

霜取りの心配をせずに長期間使用できます。

9. 強化ガラス棚

たくさん詰め込んでもゆがまない、キズに強くお掃除もしやすいので、いつも清潔に保ちます。

10. ドアアラーム

ドアの閉め忘れをアラームで知らせてくれる安心設計。

※アラーム機能があるのは冷蔵室のみです。

