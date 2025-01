CARE GROUPは、大阪府堺東、豊中にある整体内臓ケアにおいて2024年12月20日より膵臓機能を改善することを目的としてコースを新設。

整体 内臓ケア「膵機能改善コース」

CARE GROUPは、大阪府堺東、豊中にある整体内臓ケアにおいて2024年12月20日より膵臓機能を改善することを目的としてコースを新設しました。

膵臓機能は(1)消化液の分泌(2)インスリンなどのホルモンの分泌を促し、消化や血糖値を調整するとても重要な役目を担っています。

膵機能を高めることでより健康の増進を図ります。

■膵臓機能低下は現代社会の象徴ともいえる

日々多くの患者さんの身体を診ていても膵臓機能が弱っていると感じる方はとても多いです。

原因としてはストレスが多いと感じます。

ストレスが胃に大きく影響を与え、胃が弱ることで膵臓は消化液を頑張って出そうとします。

その結果膵臓の負担が大きくなり膵臓機能が弱ります。

そうなることでさらに胃の機能低下が起こり腸の負担が大きくなる。

腸は感情のコントロールとも密接に関係があるためさらにストレスを感じやすくなる。

といった形で負の連鎖を引き起こします。

膵臓機能の低下により、食欲不振、腰痛、吐き気、血糖値の異常、背中の痛み、だるさなどを引き起こします

膵臓は身体の重要な役割を担っています

■膵機能改善コースの流れ

(1) 足ツボ

足の裏の膵臓と関係するツボを刺激していきます。

(2) 腸もみ

腸の動きを良くすることで消化を良くしていき膵機能を助けます。

(3) 横向きボディケア

横向きによってツボを刺激することで膵機能を高めていきます。

(4) ボディケア

左側の肩甲骨の外側、肩甲骨、腰、臀筋、仙骨、足を中心に膵臓機能と関係するツボを押さえていきます。

(5) ドライヘッドスパ

膵臓のツボが多くある側頭部左側を中心にほぐしていきます。

膵機能改善コースの流れ

料金(税込): 全てのコース6,000円(初回4,500円)

プラン詳細: https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000629166/

■店舗概要

店舗名 :整体 内臓ケア堺東店

所在地 :大阪府堺市堺区一条通17-23 第3富士ビル1階

※南海高野線「堺東駅」西出口徒歩1分

営業時間:9:30〜20:30

休診日 :木曜日 お盆、お正月

予約 :ホットペッパー https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000629166/

お電話 072-246-9591

店舗名 :整体 内臓ケア豊中店

所在地 :大阪府豊中市赤阪1丁目1番9の2号

営業時間:10:00〜20:00

休診日 :木曜日 お盆、お正月

予約 :ホットペッパー https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000723693/

お電話 06-7503-6282

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 内臓をケアして不調の根本解決を図り健康に導く!整体 内臓ケア「膵機能改善コース」 appeared first on Dtimes.