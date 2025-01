サーティワンから、『トムとジェリー』のデザインがかわいい 「ハッピーフレンズ トムとジェリー」が登場!

「トム」と「ジェリー」のかわいいチョコレートが乗ったアイスクリームです☆

サーティワン「ハッピーフレンズ トムとジェリー」

価格:各560円(税込)

※一部店舗では価格が異なります

販売期間:2025年1月17日(金)〜3月中旬

※数量限定、なくなり次第終了

販売店舗:全国のサーティーワン店舗

サーティワンから、期間限定で「ハッピーフレンズ トムとジェリー」が登場。

好きなスモールサイズのアイスクリームが、ホイップやカラースプレー、チョコレートのトッピングでキャラクターに変身する「ハッピーフレンズ」

お正月の第1弾に続き、世界中で愛されて2025年で85周年のアニメ『トムとジェリー』のスペシャルバージョン第2弾が登場します!

チョコレートでできた、大きなお顔の「トム」と、その隣にコーンにはまってしまった「ジェリー」のピックをのせた「トム」デザインのほか、

チョコレートでできた「ジェリー」の隣にコーンスリーブをかぶったタフィーのピックを添えた「ジェリー」デザインの2種類がラインナップされます。

ピックも異なるので、どちらも食べたくなるかわいらしさ☆

期間限定で提供される共通のカップにも『トムとジェリー』の期間限定アートが使用されています。

定番人気の「ハッピーフレンズ」と一緒に購入できます。

「トム」と「ジェリー」のお顔が大きなチョコレートになってトッピングされた、キュートなアイス!

サーティワンの「ハッピーフレンズ トムとジェリー」は、2025年1月17日(金)から3月中旬までの期間限定で登場です。

