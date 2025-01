『Yummeet!』が、2024年3月のサービス開始からわずか8ヶ月で累計ユーザー数20万人を突破しました。

Yummeet!

『Yummeet!』が、2024年3月のサービス開始からわずか8ヶ月で累計ユーザー数20万人を突破!

地元の人たちの「本当に美味しいお店を知ってほしい」という想いが形となったYummeet!は、これまで知られていなかった名店や、常連が集う温かみのあるお店を発見できる新しいグルメプラットフォームです。

■Yummeet!とは

『Yummeet!』は、川崎市のグルメ情報に特化した、地元密着型のコミュニティグルメサイトです。

広告主(大手の飲食店など)主体の従来型グルメサイトとは異なり、Yummeet!ではユーザーが主体となるグルメサイト。

地元の詳しい人や常連さんが集めたお店情報をもとに、誰でも安心して「また行きたい」と思えるお店に出会える仕組みを提供しています。

Yummeet!の構造

■これまでの歩み

【驚異的な成長】

2024年3月15日にWeb版アプリをリリース。

サービス開始からわずか8ヶ月で、多くのユーザーに利用され、2024年12月には累計20万人を突破しました。

この成長の背景には、地域の人々と連携しながら、地元のお店の魅力を丁寧に発信してきた取り組みがあります。

Yummeet!の成長

【地元コミュニティとの深い絆】

Yummeet!の特徴は、リアルイベントとオンライン交流の両方をつうじて築かれた、地元との深いつながりにあります。

月3回のオフ会や地元フェスなどを開催し、ユーザー同士やお店との交流を促進。

グルメを通じて地域を盛り上げる活動が、ユーザーの共感と支持を集めています。

さらに、利用者からは次のような声が寄せられています。

「昔から気になっていたけど入る勇気がなかったお店に、Yummeet!で知り合った仲間と行けて楽しかった」(40代・会社員)

「地元の隠れた名店を発見できたおかげで、友人を案内するのが楽しくなりました。」(30代・主婦)

「子ども連れでも安心して行けるお店がわかり、家族での外食が増えました」(20代・主婦)

こうした住民のリアルな声が、Yummeet!の温かみのあるコミュニティづくりを支えています。

オフ会のイメージ

■今後の展開

Yummeet!は「もっと地元を楽しんでほしい」という思いから、以下のアップデートを予定しています。

【2025年3月末までの予定】

(1) 会員限定マイページの強化:ユーザー一人ひとりに合った情報をお届けする機能を充実。

(2) AIを活用したレコメンド機能の拡充:お気に入りのお店や新しい発見をサポート。

(3) お店情報と予約機能の充実:行きたいお店をさらに便利に利用できる仕組みを提供。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 川崎のグルメサイトユーザー20万人突破!Yummeet! appeared first on Dtimes.