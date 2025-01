知ったら人にしゃべりたくなる英語クイズを出題! よく使う日本語を英語にしたらなんていう!? これって日本語ではどういう意味? 意外と知らない内容を、今回は「国際ビジネスコミュニケーション協会」協力のもと、3択のクイズ形式にしてお届け。ぜひ、スキマ時間に新しい知識をゲットしてみてください!これを知っていれば、あなたも英語博士に!?■答えはどれでしょう?キング牧師の演説は、次のうちどれでしょう?

Yes We Can.The Ballot or the Bullet.I Have a Dream.キング牧師の演説は、次のうちどれでしょう?――正解は次のページで!■正解はこちら!○【答え】3. I Have a Dream.キング牧師(Martin Luther King, Jr)は、1950〜60年代にアメリカで活躍した公民権運動の指導者です。英語の教科書でもよく取り上げられているのでご存じの方も多いでしょう。1964年にはノーベル平和賞を受賞しましたが、1968年に暗殺されてしまいました。1986年に彼の業績を記念するため、誕生日の1月15日に近い1月の第3月曜日が「Birthday of Martin Luther King, Jr.」としてアメリカ全体の祝日に定められました。そのほかの選択肢、1の"Yes We Can.(そうだ、私たちはできる)"はオバマ大統領の就任演説です。2の"The Ballot or the Bullet."は、キング牧師と同時代の活動家マルコムXの有名な演説で、訳すと「投票か弾丸か」となります。いかがでしたか? ぜひ、英語に関する新しい知識をゲットしてみてください。それでは次回をお楽しみに。○【協力】一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC: The Institute for International Business Communication)「人と企業の国際化の推進」を基本理念とし、1986年に設立。「グローバルビジネスにおける円滑なコミュニケーションの促進」をミッションとし、国内外の関係機関と連携しながらTOEIC(R) Programおよびグローバル人材育成プログラムを展開している。