スマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド『Premium Style』を手掛けるPGAより、スマホ用フレキシブルアーム、フレキシブル三脚などが登場!

自由自在に変形するクリップ、3種類のライトモードを搭載したフレキシブルクリップにLEDライトがついたタイプ、三脚が展開されています。

それぞれクリップタイプと、iPhoneのMagSafe機能に対応したマグネットタイプの2種類を紹介していきます。

PGA Premium Style「フレキシブルアームクリップ」

PGAのPremium Styleブランドから、スマートフォン用のフレキシブルアーム、フレキシブル三脚などが登場!

自由自在に変形するフレキシブルクリップ、3種類のライトモードを搭載したフレキシブルクリップにLEDライトがついたタイプ、自由自在に変形して場所を選ばないフレキシブル三脚から選択可能です。

それぞれクリップタイプと、iPhoneのMagSafe機能に対応したマグネットタイプの2種類で展開されています。

MagSafe対応 マグネットタイプ フレキシブルアームクリップ

価格:2,480円(税込)

マグネットでピタッとくっ付くMagSafeに対応したフレキシブルアームクリップ。

アームの長さは約55cmで、耐久性と柔軟性を兼ね備えています。

シーンに合わせて角度や向きを自由に調整が可能です。

また最大幅4cmまで開く安定感のある土台クリップは薄い場所にも簡単に設置することができます。

土台クリップは、家具をキズ付けないキズ防止クッション付きです。

フレキシブルアームクリップ

価格:1,480円(税込)

対応サイズ:本体幅100mm・厚み10mm以下

本体幅100mm・厚み10mm以下のスマートフォンに対応した自由自在に変形するフレキシブルクリップ。

耐久性と柔軟性のあるフレキシブルアームの長さは約55cmになっています。

使う場面に合わせて角度や向きを自由に調整が可能です。

X型のスマホクリップは、しっかりとスマートフォンを挟みこんでホールド。

また最大幅4cmまで開く安定感のある土台クリップは薄い場所にも簡単に設置ができ、家具をキズ付けないキズ防止クッション付きです。

MagSafe対応 マグネットタイプ LEDライト付 フレキシブルアームクリップ

価格:3,680円(税込)

MagSafeに対応したLEDライト付のフレキシブルアームクリップ。

スマホアーム約32cm・ライトアーム約53cmと用途に合わせて角度や向きを自由に調整する事が可能なフレキシブルアームが採用されています。

柔軟性のあるフレキシブルアームは、耐久性も兼ね備えています。

LEDライトは撮影シーンに合わせ、3種類のライトモード・明るさは10段階に調整可能です。

土台クリップは最大幅4cmまで開き、安定感があるため薄い場所にも簡単に設置することができます。

LEDライト付 フレキシブルアームクリップ

価格:2,680円(税込)

対応サイズ:本体幅100mm・厚み10mm以下

LEDライト機能が付いた自由自在に変形するフレキシブルアームクリップ。

オンライン会議や動画撮影に最適なアームクリップです。

クリップアーム約32cm・ライトアーム約53cmと用途に合わせて角度や向きを自由に調整できるアームは、耐久性と柔軟性を兼ね備えています。

LEDライトは撮影シーンに合わせ、3種類のライトモード・明るさは10段階に調整できるのも魅力。

本体幅100mm・厚み10mm以下のスマートフォンに対応しています。

MagSafe対応 マグネットタイプ フレキシブルアーム三脚

価格:3,680円(税込)

MagSafeに対応したフレキシブルアーム三脚。

三脚の脚部はフレキシブルに変形する為、平面に置くだけでなく、凹凸のある場所や棒状のものに巻きつけて固定するなど、従来の三脚とはひと味違う固定方法で使うことができます。

さらに、360°回転するボールヘッドで、お好みの角度・位置で固定することが可能です。

三脚固定ネジ穴のあるコンパクトデジタルカメラにも対応しています。

雲台部分はクイックシュー付きなので、カメラを素早く三脚から脱着することが可能です。

フレキシブル三脚

価格:2,480円(税込)

対応サイズ:本体幅60〜80mm

本体幅60〜85mmの携帯電話及びスマートフォン/コンパクトデジタルカメラなどに対応した自由自在に変形するフレキシブル三脚。

三脚の脚部はフレキシブルに変形するため、平面に置くだけでなく、凹凸のある場所や棒状のものに巻きつけて固定するなど様々な固定方法で使うことができます。

さらに、360°回転するボールヘッドが採用されているため、お好みの角度・位置で固定可能。

三脚固定ネジ穴のあるコンパクトデジタルカメラにも対応しています。

撮影だけでなく、オンライン会議などでも活躍してくれる、使うシーンに合わせて角度などを自由に調整できるアームクリップや三脚。

PGAのPremium Style「フレキシブルアームクリップ」は、Dtimes公式通販「Dtimes store」Amazon店などにて販売中です。

